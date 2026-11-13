Ambas selecciones chocarán para buscar afianzar los primeros lugares del Grupo D de la UEFA Nations League

El encuentro entre Noruega y Gales se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2026 a las 11:00. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo D; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

Las dos mejores selecciones del Grupo D colisionarán para ir definiendo quiénes serán los primeros invitados para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección de Noruega no ha tenido el mejor arranque en la Nations League, donde solo ha ganado un partido de los últimos cinco enfrentamientos, siendo ante Dinamarca en su casa con uno menos.

Pese a haber firmado su mejor actuación en la historia de los mundiales al eliminar a Brasil y caer ante Inglaterra en los Cuartos de Final, los nórdicos no han podido levantarse de este momento anímico que atraviesa.

Erling Haalnd es el líder de la Selección, pero ni él ha podido evitar los resultados adversos que presenta su equipo.

Erling Haaland con Noruega en la UEFA Nations league | AP

Por su parte, Gales vive una situación parecida, solo que ellos no se clasificaron al Mundial 2026 y se vivieron un mal momento en la Nations League; pese a todo eso, se encuentran 3.º en la Grupo D.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Equipo de Gales celebrando el gol ante Noruega | AP

¿Dónde ver Noruega vs. Gales?

El encuentro entre Noruega y Gales se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2026 a las 11:00 en el Ullevaal Stadion. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo D; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.