Ambas selecciones chocarán para buscar afianzar los primeros lugares del Grupo D de la UEFA Nations League

El encuentro entre Portugal y Dinamarca se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2026 a las 13:45. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo D; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

Las dos mejores selecciones del Grupo D colisionarán para ir definiendo quiénes serán los primeros invitados para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección de Portugal comienza la nueva era entre sus filas; ya sin Cristiano Ronaldo, llegando a este encuentro prácticamente de forma perfecta ante Gales, Noruega, una goleada ante Dinamarca y otro triunfo con los Nórdicos.

Bruno Fernandes parte como el nuevo líder de esta Selección ante el cambio generacional que vive la mayor lusa, por lo que será el encargado de guiar a los suyos a más éxitos internacionales.

Dinamarca vs Portugal | AP

Por su parte, Dinamarca vive una reestructuración después de vivir una buena época y de no clasificar al Mundial 2026; pese a todo eso, han logrado imponerse ante uno de los grupos más complicados de la Nations, siendo segundos.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Rasmus Højlund festeja en el partido de Dinamarca contra Portugal en la Nations League | AP

¿Dónde ver Portugal vs. Dinamarca?

El encuentro entre Portugal y Dinamarca se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2026 a las 13:45 en el Estadio Municipal de Braga. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo D; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.