Cristiano Ronaldo Jr. no lleva el dorsal 7 como su padre | X: @TeamCRonaldo

El joven atacante entró de cambio en la clasificación rumbo al Campeonato de Europa Sub-17

El apellido Ronaldo sigue brillando con Portugal. Pese a que Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro de la Selección portuguesa, su legado continúa pues, su primogénito sumó este jueves sus primeros minutos con la selección lusitana Sub-17 durante la contundente victoria por 4-0 frente a Andorra.

La convocatoria del hijo de la leyenda

Cristiano Ronaldo Jr fue incluido en la convocatoria de 23 futbolistas para disputar la primera ronda de clasificación rumbo al Campeonato de Europa Sub-17 de 2027 el pasado 2 de noviembre. Su llamado se dio tan sólo un par de días antes de que su padre anunciara el cierre de su etapa con la selección absoluta tras 23 años de trayectoria, en los que dejó un récord de 146 goles en 234 compromisos internacionales.

El hijo del histórico delantero lusitano ya había conseguido resultados destacados con las selecciones menores. Con Sub-15 marcó un doblete en la Final de un torneo que terminó conquistando su equipo. Posteriormente, con la Sub-16, el juvenil participó en dos competiciones y consiguió tres anotaciones en nueve partidos.

Cristiano Ronaldo Jr con la selección de Portugal Sub 15 | INSTAGRAM @crjnrr7

Así fue el debut de Cristiano Ronaldo Jr

El atacante de las divisiones inferiores del Al Nassr saltó a la cancha en el minuto 73, cuando el conjunto local ya había liquidado el compromiso. Los tantos de la victoria portuguesa fueron obra de Diego Farinha (Sporting CP) con un doblete, Kauã Miranda (Santos) desde el punto penal y Rafael Cabral (SC Braga).

A sus 16 años, Ronaldo Jr. estuvo a punto de sellar un estreno de ensueño al generar una clara ocasión sobre el final del partido, aunque su remate de cabeza terminó marchándose desviado.

Pese a la falta de una anotación en sus primeros minutos con el equipo lusitano, el delantero todavía tendrá la oportunidad de estrenarse con la Sub-17 pues tendrá un par de partidos más para poder poner su nombre en la lista de anotadores.

El combinado luso y el joven delantero continuarán su camino en la capital portuguesa este sábado midiéndose ante Bulgaria, para luego cerrar su serie de compromisos en Lisboa el próximo 17 de noviembre contra Serbia.