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UEFA Nations League•Stadion Rajko Mitic
Serbia vs Alemania UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado
Mauricio Abner Díaz Valdivia
11:56 - 13 de noviembre de 2026
Actualizado a 12:49 - 13 de noviembre de 2026
La selección teutona requiere de manera obligada de una victoria por su actualidad dentro del Grupo B que comandan los Países Bajos.
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Juega el equipo de Veljko Paunovic en contra del equipo de Jürgen Klopp.
Para quienes quieran seguir la transmisión del partido, este será transmitido a través de las señales de Sky Sports.
¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD!
Se enfrentan el tercer y cuarto lugar del Grupo B para tratar de asegurarse un lugar en la siguiente ronda.