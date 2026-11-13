Serbia vs Alemania UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado

Mauricio Abner Díaz Valdivia 11:56 - 13 de noviembre de 2026 Actualizado a 12:49 - 13 de noviembre de 2026

La selección teutona requiere de manera obligada de una victoria por su actualidad dentro del Grupo B que comandan los Países Bajos.