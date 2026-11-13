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Sigue al Serbia vs Alemania en vivo

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Serbia vs Alemania UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado

Serbia vs Alemania UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado
Mauricio Abner Díaz Valdivia
11:56 - 13 de noviembre de 2026

Actualizado a 12:49 - 13 de noviembre de 2026

La selección teutona requiere de manera obligada de una victoria por su actualidad dentro del Grupo B que comandan los Países Bajos.

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Juega el equipo de Veljko Paunovic en contra del equipo de Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp en conferencia de prensa | AP
Jürgen Klopp en conferencia de prensa | AP

Para quienes quieran seguir la transmisión del partido, este será transmitido a través de las señales de Sky Sports.

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD!

Se enfrentan el tercer y cuarto lugar del Grupo B para tratar de asegurarse un lugar en la siguiente ronda.