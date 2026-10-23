Ronaldinho regresará a las canchas el 15 de noviembre con el Ravenna de la Serie C italiana

'La Sonrisa del Futbol' ya tiene fecha para su regreso a las canchas en Italia

Más de una década después de apartarse del fútbol profesional, el astro brasileño Ronaldinho volverá a calzarse los botines el próximo mes para disputar un compromiso oficial en la tercera división de Italia.

Fecha para su gran debut

A sus 46 años, el exfutbolista sorprendió al firmar con el Ravenna en junio pasado, aunque hasta el momento no ha tenido minutos de acción con el conjunto de la Serie C. Este viernes, la institución anunció que el atacante —cuyo último club profesional fue el Fluminense en 2015— hará su debut en el derbi contra el Forlì el próximo 15 de noviembre.

"Se trata de un evento destinado a concentrar la mirada del mundo entero en el Stadio Bruno Benelli", destacó la entidad emiliana en un comunicado.

"Todo el universo del fútbol pensó que era algo demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, hoy podemos confirmar de forma oficial un gran regreso: vuelve la magia, la sonrisa y un talento que ha fascinado a generaciones de aficionados, sin importar filiaciones ni lealtades de club", añadió el club.

Ronaldinho Gaucho, jugador del Ravenna | AP

Toda la euforia por la leyenda

El Ravenna está presidido por Ignazio Cipriani, del reconocido grupo gastronómico homónimo, quien ha reiterado que su ilusión es que la leyenda brasileña marque el último gol de su carrera vistiendo los colores del equipo.

El campeón mundial fue presentado ante la afición en agosto durante un concurrido evento costero en Marina di Ravenna, poco antes de arrancar la campaña.

"Desde el anuncio en Miami hasta el cálido recibimiento de los hinchas en la playa de Marina di Ravenna, la expectación no ha dejado de crecer entre el entusiasmo, la curiosidad y la incredulidad", detalló el comunicado. "La visión del presidente Cipriani, que desató la imaginación de los fanáticos y abrió el debate más allá de Italia, ya tiene una fecha concreta en el calendario. Ronaldinho jugará en el Benelli para iniciar un capítulo más en una historia que no deja de sorprender".

Ronaldinho | AP

Esta experiencia representa la segunda incursión de Ronaldinho en el fútbol italiano, tras militar en el AC Milan entre 2008 y 2011. A lo largo de una brillante carrera en la que también brilló con el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, el astro cosechó la Copa del Mundo de 2002 con Brasil y el Balón de Oro en 2005.

"Hay futbolistas a los que se recuerda por los títulos que ganaron y otros por las emociones que supieron transmitir", subrayó el Ravenna. "Ronaldinho pertenece a esa estirpe única de campeones capaces de transformar el juego en pura felicidad: con una jugada inesperada, un destello de genialidad y una sonrisa que ha hermanado estadios y generaciones".

En la actualidad, el Ravenna se ubica en el segundo puesto de su zona en la Serie C, certamen dividido territorialmente en tres grupos. La escuadra clausuró su anuncio con un mensaje categórico: "La espera está a punto de terminar. La magia regresa al terreno de juego".