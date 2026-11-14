Portugal hace cambio histórico con el '7' de Cristiano Ronaldo; ¿retiraron el dorsal de la Selección?

El conjunto lusitano compartió un video en sus redes sociales con el nuevo número en Las Quinas

Pelé era un rey. Maradona era un Dios. Messi es un extraterrestre. Cristiano Ronaldo es humano. Esa tenacidad que siempre tuvo el astro lusitano lo hizo codearse entre los más grandes y ser nombrado uno de ellos, por lo que ese eterno número 7 que utilizó gran parte de su trayectoria, recibirá un homenaje con la Selección de Portugal tras su retiro de la misma.

Por medio de sus redes sociales, Las Quinas compartieron un video sobre un nuevo estampado para el dorsal 7 en el cuadro luso, el cual no lucirá como el que usó el Bicho en gran parte de su carrera. Además, Portugal lanzó el video con la leyenda: "Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno".

¿Quién será el nuevo 7 de la Selección Portuguesa?

Portugal jugará su próximo partido de UEFA Nations League ante Dinamarca, en el que se podrá conocer al nuevo dorsal 7 de Las Quinas. Sin embargo, de acuerdo con información de A Bola, quien portará el número ante los daneses será Carlos Forbs, aunque de manera provisional.

El mismo medio asegura que el número será heredado en su totalidad a Rafael Leão, quien a lo largo de su trayectoria en el conjunto ibérico ha usado el dorsal 17. Pese a que se llegó a pensar en retirar la histórica casaca, las normativas UEFA lo impiden.

Rafael Leão festejando con la Selección de Portugal l AP

Los números de Cristiano Ronaldo en Portugal

Uno de los principales récords de Cristiano Ronaldo fue convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones con 146 anotaciones. En septiembre de 2021 superó la marca del iraní Ali Daei y posteriormente amplió su ventaja sobre otros futbolistas como Lionel Messi, quien acumulaba 126 tantos con Argentina. Además, el portugués registró diez hat-tricks, 28 dobletes y dos partidos en los que consiguió cuatro goles.

El atacante también estableció la marca de 234 partidos internacionales, cifra que alcanzó después de participar en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas. Otro de sus registros fue haber marcado al menos un gol con Portugal durante 23 años naturales consecutivos, desde 2004 hasta 2026, una muestra de su permanencia como referente ofensivo del conjunto nacional.