Las redes sociales del club griego compartieron unas imágenes del delantero mexicano celebrando como el portugués

Armando ‘Hormiga’ González continúa abriéndose camino en el mundo del futbol europeo. Luego de conseguir su sexto gol con el Olympiacos de Grecia, el futbolista mexicano se ganó un poco más a la afición del equipo, aún más con su festejo al estilo de Cristiano Ronaldo, mismo que fue recordado por las redes del equipo.

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¿Armando González, el CR7 de Olympiacos?

En pleno parón de Fecha FIFA y sin actividades de clubes en la mayoría del mundo, las redes sociales del Olympiacos publicaron unas imágenes del delantero de la Selección Mexicana haciendo el mítico festejo de la leyenda de Portugal, Cristiano Ronaldo, acompañado del famoso ‘SIUUUUU’.

Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | x:@olympiacosfc

Las fotos son del duelo entre el Olympiacos y el PAOK, juego correspondiente a la Jornada 10 de la Super Liga de Grecia, mismo que terminó en un cerrado empate a un gol y que significó el primer partido de la liga local donde el mexicano marcó para su equipo, festejando domo el mejor goleador de todos los tiempos.

El duelo resultó ser sumamente parejo y cerrado para ambos lados, fue hasta el minuto 55 cuando la Hormiga ingresó al campo y solo tres minutos después anotó el gol del triunfo momentáneo. Desafortunadamente para el seleccionado nacional el PAOK empató el juego a los 71 minutos, dejando así el marcador final.

¿Cómo va la carrera de la Hormiga en Grecia?

Luego de un bicampeonato de goleo en la Liga MX y una Copa del Mundo con México en 2026, el futbolista logró dar el salto al futbol del viejo continente. Dejando a las Chivas atrás, Armando González llegó a una liga que no es desconocida para los futbolistas mexicanos en busca de consolidarse como un delantero de élite.

Desde su llegada, el futbolista originario de Celaya llamó la atención de Imanol Alguacil, entrenador del club griego. Del mismo modo, el jugador respondió casi al instante, pues logró marcar su primer gol en el equipo solo un par de semanas después de su llegada en un juego de la Copa de Grecia.

Con el Olympiacos, Hormiga González suma un total de seis goles, los cuales ha marcado en todas y cada una de las competiciones disputadas por el equipo: Superliga de Grecia (un gol), Europa League (dos goles), Copa de Grecias (tres goles).