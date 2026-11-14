Guatemala de Luis Fernando Tena cae ante Canadá y se complica el pase al Final Four de la Nations League

La selección dirigida por el técnico mexicano sufrió una derrota de 3-2 en casa, luego de verse abajo por tres goles en la primera mitad

La ilusión de Guatemala por dar un paso rumbo al Final Four de la Concacaf Nations League recibió un duro golpe. El equipo de Luis Fernando Tena no pudo hacer valer su condición de local y terminó cayendo 3-2 ante Canadá en el partido de Ida de los Cuartos de Final, resultado que obliga al estratega mexicano a buscar una remontada en territorio canadiense.

Podría interesarte Futbol Erik Lira no descarta el sueño de Europa y aún sueña con jugar en el Viejo Continente

Primer tiempo de Guatemala para el olvido

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por el 'Flaco' Tena. Apenas al minuto 18, Tani Oluwaseyi hizo gala de su velocidad y habilidad individual para superar a tres defensores guatemaltecos antes de quedar frente al guardameta. El atacante no desaprovechó la oportunidad y sacó un potente disparo para colocar el 1-0 a favor de los visitantes.

La situación empeoró diez minutos después. Jonathan David participó en una combinación con Liam Millar, quien encontró el balón dentro del área después de que un defensor desviara el disparo y lo estrellara en el poste. El futbolista canadiense solamente tuvo que empujar el esférico para ampliar la ventaja a 2-0.

Guatemala vs Canadá Concacaf Nations League | x:@fedefut_oficial

Guatemala no encontraba la manera de responder y Canadá aprovechó los espacios para aumentar todavía más la diferencia. En el tiempo agregado de la primera mitad, Tajon Buchanan desbordó por la banda derecha y mandó un servicio al corazón del área, donde apareció Jonathan David para cerrar la pinza y marcar el 3-0. El panorama era complicado para el conjunto de Tena.

Pese al complicado escenario, la selección centroamericana no bajó los brazos y encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido. Al minuto 54, Óscar Santis aprovechó un balón que quedó dentro del área y conectó un remate de cabeza que tomó un efecto inesperado antes de terminar en el fondo de las redes.

La recompensa llegó hasta el tiempo de compensación. Mathew Evans sacó un potente disparo desde el costado derecho, pero el balón encontró en su trayectoria a Luc de Fougerolles, quien terminó desviándolo hacia su propia portería para marcar el 3-2 y darle vida a los guatemaltecos.

Tena tendrá que buscar la remontada en Canadá

Aunque Guatemala consiguió reducir considerablemente la desventaja durante la segunda mitad, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en casa. Canadá se llevó el triunfo por 3-2 y quedó con ventaja en la eliminatoria, mientras que el equipo del 'Profe' Tena tendrá que jugarse sus posibilidades en el encuentro de Vuelta.

Guatemala vs Canadá Cuartos de Final Ida Concacaf Nations League | x:@fedefut_oficial

El estratega mexicano todavía tiene la oportunidad de llevar a Guatemala al Final Four de la Concacaf Nations League, pero necesitará una actuación prácticamente perfecta en territorio canadiense para mantener vivo ese objetivo.