La Albiceleste reunió alrededor de 25 mil aficionados en su primer partido sin la Pulga

La Selección Argentina disputó su primer partido sin Lionel Messi después de su retiro internacional y lo hizo ante una Bombonera que presentó una asistencia inferior a la mitad de su capacidad. El encuentro frente a Uruguay, correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre, reunió aproximadamente a 25 mil espectadores.

El contraste fue evidente respecto a la despedida del astro argentino, quien semanas atrás recibió el reconocimiento de miles de aficionados en un Estadio Monumental lleno. Esta vez, el combinado dirigido por Lionel Scaloni enfrentó a Uruguay en un escenario con numerosos sectores vacíos.

Jugadores de Uruguay festejando uno de los goles ante Argentina | AP

De acuerdo con los reportes, únicamente se vendieron alrededor de 10 mil entradas, mientras que el resto de los asistentes ingresó mediante invitaciones protocolares. La escasa demanda provocó el cierre de distintas zonas del estadio de Boca Juniors.

Entre los sectores que permanecieron cerrados estuvieron prácticamente todo el tercer anillo, con excepción del espacio destinado a los aficionados uruguayos, así como la primera y segunda bandeja de la cabecera Sur. La situación dejó una imagen poco habitual para la Selección Argentina, que durante los últimos años registró importantes convocatorias en sus partidos como local.

Jugadores de Uruguay festejando uno de los goles ante Argentina | AP

¿Por qué hubo pocos aficionados en La Bombonera para el Argentina vs Uruguay?

Además de la ausencia de Lionel Messi, los elevados precios de los boletos aparecieron como uno de los factores que pudieron influir en la baja asistencia. Las entradas generales tuvieron un costo de 95 mil pesos argentinos, mientras que las plateas oscilaron entre los 140 mil y los 290 mil pesos, dependiendo de la ubicación.

A esto se sumaron las dificultades para retirar los boletos, debido a que los compradores debían acudir al estadio de Huracán para obtener sus entradas físicas, salvo quienes utilizaron una alternativa mediante la aplicación oficial de la AFA. La baja convocatoria también se había presentado anteriormente en el encuentro contra Burkina Faso, disputado en el Monumental.

Jugadores de Uruguay festejando uno de los goles ante Argentina | AP

Argentina perdió ante Uruguay en su primer partido sin Lionel Messi

A pesar de los numerosos espacios vacíos, la popular Norte Baja consiguió llenarse y protagonizó algunos de los momentos destacados de la jornada. Los aficionados desplegaron un telón con las imágenes de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, además de dedicar una ovación a Lionel Scaloni por su continuidad como entrenador. La interpretación del Himno Nacional estuvo a cargo del cantante Sergio Torres.