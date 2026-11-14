Argentina pierde ante Uruguay en su primer partido sin Lionel Messi tras su retiro de la Selección

Jugadores de Uruguay festejando uno de los goles ante Argentina | AP

El conjunto de Scaloni mostró un buen funcionamiento, pero no fue suficiente para derrotar a los charrúas

La Selección Argentina comenzó una nueva etapa sin Lionel Messi y lo hizo con una derrota frente a Uruguay. La Albiceleste cayó 2-1 este viernes 13 de noviembre en una nueva edición del clásico rioplatense, en lo que representó su primer compromiso desde el retiro internacional de su histórico capitán.

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El encuentro marcó el inicio de un nuevo ciclo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que ahora deberá encontrar alternativas para mantener su funcionamiento colectivo sin el futbolista que encabezó al equipo durante los últimos años.

Jugadores de Uruguay festejando uno de los goles ante Argentina | AP

Lionel Messi puso fin a su trayectoria con la Selección Argentina después del Mundial 2026, torneo que representó su última participación en una Copa del Mundo. Posteriormente, el delantero disputó un encuentro de despedida frente a Benín antes de concentrarse exclusivamente en su actividad con el Inter Miami.

Durante su etapa con la Albiceleste, el astro rosarino conquistó dos títulos de Copa América, una Finalíssima y la Copa del Mundo, además de convertirse en una de las principales figuras de la historia del combinado sudamericano.

Jugadores de Uruguay festejando uno de los goles ante Argentina | AP

Argentina comienza una nueva era sin Lionel Messi

La ausencia del delantero de 39 años representó uno de los principales cambios para Argentina, que durante buena parte de los últimos años construyó su ataque alrededor de las cualidades del futbolista surgido de las inferiores del Barcelona.

A pesar de la derrota frente a Uruguay, los dirigidos por Lionel Scaloni mostraron momentos de buen funcionamiento colectivo durante el encuentro. Sin embargo, el conjunto argentino no consiguió evitar la caída ante su rival sudamericano en el primer partido de esta nueva etapa.

Jugadores de Argentina festejando uno de los goles ante Uruguay | AP

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina después de perder contra Uruguay?

La Selección Argentina tendrá una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria sin Lionel Messi el próximo martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica en su segundo compromiso después del retiro internacional del delantero.