Los pupilos de Carlo Ancelotti perdieron con un polémico 3-2 en National Stadium de Singapur

Encabezados por Vinicius Jr., Brasil no pudo derrotar a Japón. Los nipones aparecieron en tres ocasiones determinantes para imponerse a la Canarinha en el National Stadium de Singapur, en un resultado que dejó varias dudas sobre el proyecto de Carlo Ancelotti y mucha polémica dentro del campo.

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Japón vs Vinícius Jr.

Desde el silbatazo inicial, los dirigidos por Hajime Moriyasu demostraron que no estaban dispuestos a intimidarse ante una de las selecciones más importantes del mundo. Japón tomó la iniciativa, presionó alto y encontró recompensa al minuto 15, cuando Takefusa Kubo aprovechó una asistencia de Ritsu Doan para abrir el marcador.

El golpe apenas comenzaba. Cuatro minutos después, los nipones volvieron a encontrar espacios en la defensa brasileña y ampliaron su ventaja. Shuta Nakano protagonizó una buena jugada individual que terminó con un pase para Keito Nakamura, quien mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 2-0 y poner contra las cuerdas a Brasil.

Cuando el panorama parecía complicado para los sudamericanos, apareció Vinicius Jr. El futbolista del Real Madrid tomó protagonismo y, al minuto 35, recibió una asistencia de Bruno Guimaraes para recortar distancias.

Japón y Brasil en amistosos | AP

Vinicius Jr. ilusionó a Brasil, pero Japón tenía la última palabra

Para el complemento, Ancelotti movió sus piezas en busca de una reacción. Alisson, Marlon Gomes, Jonathan Jesus y Endrick ingresaron al terreno de juego, mientras Brasil adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro. La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 75, cuando Vinicius Jr. volvió a combinarse con Bruno Guimaraes para firmar el 2-2 y devolverle la vida a su selección.

Vinícius Jr. celebrando gol con Brasil en amistoso | AP

Cuando el empate parecía definitivo, los asiáticos aprovecharon una presión alta para recuperar el balón y generar peligro dentro del área brasileña. Después de un remate que quedó suelto en el área pequeña, Tatsuhiro Sakamoto apareció para empujar la pelota y marcar el 3-2 definitivo, desatando la euforia japonesa y la furia amarilla en el banquillo.

La anotación provocó fuertes reclamos por parte de Brasil, que consideró que existió una falta previa a la jugada del gol. Las protestas terminaron con las expulsiones de Carlo Ancelotti y Raphinha. De esta manera, los nipones consiguieron su segunda victoria ante la Canarinha desde 2006 y le propinaron un duro golpe al proceso del estratega italiano, incluso después de la destacada actuación de Vinicius Jr., quien después de meses volvió a acercarse a lo que fue su mejor versión.