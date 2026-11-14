América Femenil domina convocatoria de Brasil: es el equipo que más jugadoras aporta a la Canarinha

Isa Haas, Priscila y Geyse fueron convocadas por Arthur Elias para los amistosos contra Japón

El América Femenil se convirtió en el equipo con más jugadoras convocadas a la Selección Brasileña para la próxima Fecha FIFA de 2026. El entrenador Arthur Elias incluyó a tres futbolistas de las Águilas en su lista para los encuentros amistosos contra Japón, programados para finales de noviembre y principios de diciembre.

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Las azulcremas Isa Haas, Priscila y Geyse forman parte de la convocatoria de la Canarinha, que contará con representantes de diferentes ligas internacionales. La presencia de las tres futbolistas coloca al América por encima de otros clubes en cuanto al número de elementos aportados al combinado sudamericano.

Geyse celebrando anotación ante Pachuca | MEXSPORT

La convocatoria representa un reconocimiento al desempeño de las jugadoras brasileñas que actualmente militan en el conjunto de Coapa. Además, refleja la presencia que ha adquirido la Liga MX Femenil entre las futbolistas consideradas para representar a Brasil en competencias internacionales.

El equipo dirigido por Arthur Elias también contará con elementos procedentes de instituciones como Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon, Atlético de Madrid y Orlando Pride, que aportarán futbolistas para los últimos compromisos internacionales de Brasil durante 2026.

Isa Haas, del América Femenil | IMAGO7

¿Qué jugadoras del América Femenil fueron convocadas por Brasil?

Las tres representantes del América Femenil ocupan posiciones importantes dentro del terreno de juego. Isa Haas se desempeña como defensa, mientras que Priscila y Geyse forman parte del ataque azulcrema. Las tres buscarán aprovechar los próximos encuentros para sumar minutos y consolidarse dentro del esquema de Arthur Elias.

La presencia americanista también destaca por tratarse del club que más futbolistas aporta a esta convocatoria. Las jugadoras de las Águilas tendrán la oportunidad de compartir concentración con otras integrantes del representativo brasileño que desarrollan su carrera en diferentes campeonatos del mundo.

Priscila da Silva con América en la Liga MX Femenil | IMAGO7

¿Cuántas jugadoras de la Liga MX Femenil fueron convocadas por Brasil?

En total, cinco futbolistas de la Liga MX Femenil aparecen en la convocatoria de Brasil. Además de las tres representantes del América, fueron llamadas Mariza, defensa de Tigres Femenil, y Aline Gomes, lateral de Pachuca Femenil. De esta manera, tres clubes del campeonato mexicano tendrán representación en los próximos compromisos de la Canarinha.