El presidente del máximo organismo del futbol celebró el histórico boleto de las Águilas al primer certamen global de clubes femeniles

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció oficialmente al Club América Femenil por asegurar su histórica clasificación a la primera edición del Mundial de Clubes Femenino de la FIFA, torneo que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028 en Estados Unidos. A través de un mensaje institucional, el máximo dirigente del futbol mundial celebró el logro de las Águilas, quienes se convirtieron en el primer equipo mexicano en obtener su boleto tras conquistar la Liga Femenil y la CONCACAF W Champions Cup.

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Este reconocimiento internacional llega en un momento clave de la temporada para la escuadra de Coapa. Actualmente, el conjunto azulcrema se encuentra disputando los Cuartos de Final de la Liguilla del futbol mexicano, serie en la que busca mantener el paso firme para continuar con el sueño de conquistar el bicampeonato y reafirmar su hegemonía en el balompié nacional.

Gianni Infantino felicita a América l Captura

¿Qué equipos están clasificados al Mundial de Clubes Femenino de la FIFA 2028?

Con la incorporación oficial del conjunto azulcrema como representante de la región, el certamen internacional comienza a tomar forma con las potencias más importantes de cada confederación confirmadas hasta el momento:

Scarlett Camberos con América Femenil | IMAGO7