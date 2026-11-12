Así se jugarían las Semifinales de la Liga Femenil tras los partidos de Ida de Cuartos

Con América, Tigres, Rayadas y Chivas tomando ventaja o la posición favorable tras los primeros 90 minutos, el circuito rosa alista cruces de alta tensión para la antesala de la final

La emoción de la Liguilla en la Liga Femenil se encuentra al rojo vivo. Los partidos de ida de los Cuartos de Final dejaron el terreno preparado para que este fin de semana se definan a las escuadras que obtendrán su boleto a las Semifinales del torneo.

Tras los primeros 90 minutos de eliminatoria, equipos como Tigres, Chivas, América y Rayadas se perfilan con la ventaja para avanzar de ronda, destacando el dominio de las superlíderes y el reacomodo que sufrirá el certamen para la siguiente fase.

A partir de esta ronda de semifinales, los grupos desaparecen por completo. Los cuatro equipos clasificados se ordenarán nuevamente del 1 al 4 de acuerdo con los puntos obtenidos en la tabla general de la fase regular para definir los cruces directos bajo el formato de 1.° contra 4.° y 2.° contra 3.°.

Tigres festeja el gol de Maricarmen Reyes en CU ante Pumas | Imago7

Tomando como referencia los marcadores parciales de la ida —donde Tigres venció 3-2 a Pumas, Juárez empató sin goles ante Chivas, América goleó 3-0 a Toluca y Rayadas superó 1-0 a Pachuca—, las llaves preliminares emparejarían a América frente a Chivas y a Rayadas contra Tigres.

¿Cómo se definen los clasificados y los criterios de desempate en la Liguilla?

Para comprender el panorama rumbo a la gran final del campeonato femenil, es fundamental tener en cuenta las reglas de competencia y el rendimiento de los semifinalistas virtuales en la tabla general:

1.° América (37 pts, +50 diferencia)

2.° Rayadas (37 pts, +34 diferencia)

3.° Tigres (35 pts, +35 diferencia)

4.° Chivas (30 pts, +17 diferencia)

Equipo de Rayadas de Monterrey | MEXSPORT

Si persiste la igualada en el marcador global tras los juegos de vuelta, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general. Por ejemplo, en la serie entre Juárez y Chivas, aunque ambos cerraron con 30 unidades, las rojiblancas aseguraron el boleto virtual gracias a su superior diferencia de goles (+17), lo que les permite avanzar con un nuevo empate (como el 0-0 de la ida).