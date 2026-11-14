Colombia vence a Chile con lo justo en su emotivo regreso a Cali

Con apariciones de jugadores de Liga MX, los cafeteros ganaron 1-0

Después de 27 años de ausencia, la Selección de Colombia volvió al Estadio Pascual Guerrero de Cali y lo hizo con una victoria. La Tricolor derrotó 1-0 a Chile en un encuentro marcado por las imprecisiones, la falta de claridad ofensiva y un gol accidental en propia puerta de Guillermo Maripán.

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Juego discreto en Cali

El regreso cafetero estuvo acompañado de un ambiente especial en las tribunas, donde el encuentro comenzó con un emotivo minuto de silencio. Sin embargo, una vez que rodó el balón, las emociones tardaron en aparecer. Ambos equipos se tomaron los primeros minutos para estudiarse, con Chile mostrando mayor iniciativa en algunos lapsos.

Maximiliano Gutiérrez fue uno de los elementos más peligrosos del conjunto visitante durante el arranque, aprovechando las desatenciones del rival para generar inquietud. Del otro lado, los dirigidos por Néstor Lorenzo no conseguían imponer condiciones ni encontrar conexiones en el último tercio.

Colombia vs Chile, Amistoso 2026 | x:@FCFSeleccionCol

Cuando el panorama parecía complicado para los locales, apareció una jugada que terminó marcando la diferencia. Al minuto 35, Camilo Durán recuperó el balón en medio campo y, después de superar una fuerte disputa, consiguió habilitar a Luis Suárez. El delantero abrió por la banda para que Muñoz enviara un centro al área, donde Guillermo Maripán intentó intervenir, pero terminó desviando la pelota hacia su propia portería.

Con este resultado, Colombia extendió su dominio reciente sobre Chile, selección a la que no pierde desde las Semifinales de la Copa América Centenario, disputadas el 22 de junio de 2016. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Chile, en el segundo enfrentamiento de esta fecha internacional.

Afición de Colombia | x:@FCFSeleccionCol

¿Cómo fue la participación de los jugadores de Liga MX?

Pese a la discreción del juego, algunos de los protagonistas de los equipos de la Liga MX pidieron ver acción en el Estadio Pascual Guerrero, aunque con pocas emociones, derivadas del tipo de partido que se llevó a cabo.

El futbolista más destacado fue Camilo Vargas, el portero del Atlas volvió a ser el guardameta titular con la Selección de Colombia. Junto con el arquero, el futbolista de las Águilas del América, Óscar Perea, también vio minutos, pues ingresó en el segundo tiempo, pero tuvo poca acción dentro del campo.