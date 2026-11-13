¿Peligra la Hormiga? Esto dice la prensa de Grecia sobre Armando González

La prensa del Olympiacos destacó una cualidad de Armando González que va más allá de sus goles

Armando "Hormiga" González recién comienza su camino con el Olympiacos, donde ha llamado la atención de la prensa griega, aunque esta vez el reconocimiento no está relacionado directamente con sus goles.

El atacante tapatio recibió una mención especial por una característica que lo ha acompañado desde sus primeros años como futbolista: su disciplina y compromiso con el trabajo.

De acuerdo por una publicación de Chivas Pasión, el periódico griego Kokkinos Protathlitis, especializado en la actualidad del Olympiacos, retomó unas declaraciones de Ramón Morales, histórico exjugador del Guadalajara, para destacar la mentalidad del joven delantero.

¿Qué dijo la prensa griega sobre Armando González?

El medio griego retomó la frase de Ramón Morales que resume la personalidad de la Hormiga González: "Habla poco, trabaja mucho".

Según el reporte, la disciplina ha sido uno de los puntos a favor de González a lo largo de su corta carrera, donde comenzó a destacar por su capacidad goleadora y disposición para mejorar.

Ahora, esas cualidades también reciben atención en sus primeros pasos por Europa, donde el delantero intenta abrirse camino en un futbol internacional dejando atrás todo lo hecho por Chivas en la Liga MX.

Armando 'Hormiga' González en celebración con Olympiacos en Europa League | AP

La Hormiga González busca consolidarse en Olympiacos

Armando González sigue sin consolidarse como titular indiscutible; sus actuaciones han generado expectativas entre los seguidores del Olympiacos, donde han pedido ver mas seguido en el once al mexicano.

El pasado 8 de noviembre, el mexicano volvió a demostrar su capacidad goleadora al ingresar de cambio y marcar frente al PAOK, una actuación que reforzó los argumentos de quienes consideran que merece más oportunidades.

Mientras tanto, el exjugador de Chivas también forma parte de la Selección Mexicana, que se prepara para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.