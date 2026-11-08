Armando González anotó en el empate de Olympiacos ante PAOK en la Superliga de Grecia

El delantero mexicano ingresó de cambio en el segundo tiempo y marcó sólo dos minutos después ante el PAOK

Armando 'La Hormiga' González sigue dejando huella en el futbol europeo. El delantero mexicano estrenó su cuenta goleadora en la Superliga de Grecia con el Olympiacos, luego de marcar en el empate 1-1 frente al PAOK, en un partido correspondiente a la Jornada 10. Además, el atacante aprovechó la ocasión para festejar al más puro estilo de Cristiano Ronaldo.

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¿Cómo fue el gol de la Hormiga?

La anotación del mexicano llegó prácticamente de inmediato. Después de comenzar el encuentro en el banquillo, González ingresó al terreno de juego al minuto 56 en sustitución de Marius y solamente necesitó dos minutos para demostrar su capacidad frente al arco rival.

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La jugada comenzó por el costado derecho, donde Jota Silva levantó la cabeza y mandó un servicio hacia el segundo poste. Ahí apareció la Hormiga, quien ganó la posición y conectó el balón para enviarlo al fondo de las redes al 58'. El tanto desató la celebración de los aficionados en el Estadio Georgios Karaiskakis y significó el 1-0 para los locales.

Pero el festejo tuvo un ingrediente especial: el atacante de 23 años celebró como Cristiano Ronaldo. El mexicano imitó uno de los festejos más reconocidos del futbol mundial, con el salto y el grito que han convertido al portugués en uno de los personajes más populares del deporte.

¿Cuántos goles suma la Hormiga González con Olympiacos?

Con esta anotación, Armando González llegó a seis goles desde su llegada al conjunto griego. Antes de estrenarse en la Superliga, el mexicano ya había marcado tres tantos en la Copa y dos más en la Europa League, por lo que solamente le faltaba hacerse presente en el campeonato local.

Sin embargo, la alegría del Olympiacos duró poco. Al minuto 71, Andrija Zivkovic aprovechó un error en la salida del equipo de El Pireo para recuperar el balón y sacar un zurdazo que venció a Stefan Ortega. De esta manera, el PAOK consiguió el 1-1 que terminaría siendo definitivo.

Jugadores de Olympiacos felicitan a Armando González en la Europa League | AP

La Hormiga todavía tuvo una oportunidad para convertirse en el héroe de la tarde. Al 84', Gustavo Puerta recuperó la pelota en tres cuartos de cancha y abrió por derecha para el mexicano, quien sacó un potente disparo cruzado. No obstante, el guardameta Dimitrios Monastirlis consiguió rechazar el remate y evitó el doblete del atacante tricolor. El rebote quedó para Jota Silva, pero su intento terminó por encima del arco.