El futbolista marcó el tercer gol del AZ en el triunfo contra Groningen

Mateo Chávez vivió una tarde especial en Países Bajos. El futbolista mexicano se convirtió en protagonista de la remontada del AZ Alkmaar, que consiguió una espectacular remontada por 4-3 frente al Groningen, en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Eredivisie.

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¿Cómo fue el gol de Mateo?

El conjunto neerlandés tuvo que remar contracorriente después de encontrarse dos goles abajo en el marcador. Cuando el panorama parecía complicado para el actual campeón, apareció el lateral mexicano para cambiar el rumbo del encuentro y devolverle la esperanza a su equipo.

Fue al minuto 76 cuando Chávez se hizo presente en el área rival. Después de participar en la construcción de una jugada colectiva, el defensor atacó el carril interior y encontró la oportunidad para definir con la pierna izquierda, colocando el 3-3 que devolvió la igualdad al marcador.

Mateo Chávez durante festejo de gol con AZ | IG: @mateo.chaveez

La anotación del mexicano fue determinante para que el AZ Alkmaar mantuviera la presión en busca de los tres puntos. Con el empate en el marcador, el equipo local no bajó los brazos y continuó atacando hasta encontrar la recompensa en los últimos instantes del compromiso.

Cuando el encuentro ya se encontraba en tiempo agregado, el árbitro señaló una pena máxima que Mexx Meerdink se encargó de convertir. El delantero neerlandés marcó el 4-3 definitivo al minuto 91 y desató la celebración de los aficionados locales.

Mateo Chávez, protagonista en la victoria del AZ Alkmaar

El rendimiento del mexicano fue clave para que su equipo consiguiera su séptima victoria en el campeonato. Después de convertirse en el autor del empate, Chávez permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 96, cuando fue sustituido por Mees de Wit para consumir los últimos segundos del encuentro.

De esta manera, el futbolista de la Selección Mexicana continúa sumando experiencias en el futbol europeo y dejó una actuación destacada en la Eredivisie, con un gol que resultó fundamental para que el AZ Alkmaar consiguiera tres puntos después de una remontada espectacular.