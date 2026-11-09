Hormiga González responde con goles pese a sus pocos minutos en Olympiacos: así es su balance en Europa

El exdelantero de Chivas de a poco consigue buenos números en su estadía europea

Armando González no necesita demasiados minutos para demostrar su capacidad goleadora. El exdelantero de Chivas ha encontrado en Europa un nuevo escenario para seguir marcando diferencias y, aunque su participación con el Olympiacos ha sido limitada, sus números respaldan su impacto.

La más reciente muestra de su capacidad llegó este fin de semana frente al PAOK. La “Hormiga” comenzó el encuentro en el banquillo, ingresó al minuto 56 y apenas dos minutos después encontró el espacio en el segundo poste para cerrar la pinza y empujar un servicio de Jota Silva. Su anotación significó su primer gol en la Superliga de Grecia.

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Hormiga se afianza de a poco

Pero el tanto tuvo un significado especial, pues permitió que González completara una marca importante en su primera aventura por el futbol europeo: ya ha conseguido anotar en las tres competiciones oficiales que ha disputado con el conjunto griego.

Hasta el momento, el atacante mexicano acumula 13 partidos, 572 minutos, seis goles y dos asistencias con el Olympiacos. Su producción goleadora se distribuye en tres anotaciones en dos encuentros de la Copa de Grecia, dos tantos en cuatro partidos de la Europa League y uno más en siete apariciones en la Superliga.

Armando 'Hormiga' González con Olympiacos | x:@olympiacosfc

Más allá de sus cifras totales, lo que realmente destaca es su efectividad. Con seis goles en apenas 572 minutos, la “Hormiga” necesita un promedio de 95 minutos para marcar, una estadística que refleja su capacidad para aprovechar el tiempo que recibe dentro del terreno de juego.

Le ha afectado el cambio de entrenador

El principal desafío para el exdelantero del Guadalajara ha sido encontrar regularidad en las alineaciones. González ha alternado titularidades con apariciones desde el banquillo y, durante las últimas semanas, ha tenido que conformarse con participaciones puntuales en el esquema de Imanol Alguacil.

Sin embargo, su actuación ante el PAOK volvió a poner sobre la mesa su principal argumento: el gol. Solo necesitó dos minutos en la cancha para responder y demostrar que puede ser una alternativa importante en el ataque del Olympiacos.

Imanol Alguacil, DT de Olympiacos | AP