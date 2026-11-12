Obed Vargas se suma a la lista de mexicanos que no logran consolidarse en el Atlético de Madrid

El mediocampista apenas disputó unos minutos y su futuro apunta a una posible cesión en enero

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid reavivó la presencia mexicana en el conjunto colchonero, pero su actualidad parece repetir una historia que se volvió recurrente para los futbolistas nacionales; llegar con expectativas y no conseguir la continuidad necesaria para consolidarse. Desde la salida de Hugo Sánchez y Luis García, pocos mexicanos lograron tener un papel destacado en el equipo español.

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El caso más reciente es el de Vargas. El mediocampista llegó en febrero de 2026 procedente del Seattle Sounders, con la intención de abrirse camino en el futbol europeo; sin embargo, su participación en la temporada ha sido prácticamente nula. Apenas acumula entre 12 y 13 minutos, correspondientes a su ingreso en un partido de Champions League ante el Stuttgart, mientras que en LaLiga todavía no debutó. Ante la falta de oportunidades, el club contempla buscarle una cesión durante el mercado invernal.

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Antes de él, Raúl Jiménez tampoco consiguió hacerse de un lugar. El delantero llegó en 2014, después de su etapa con América, y disputó 28 partidos durante una temporada, con apenas un gol. Aunque formó parte del equipo que conquistó la Supercopa de España ante el Real Madrid, la competencia con Antoine Griezmann y Mario Mandžukić limitó sus oportunidades y terminó saliendo rumbo al Benfica.

Héctor Herrera tuvo un recorrido más prolongado, pero tampoco fue una figura habitual en el once titular. Durante tres temporadas disputó 78 encuentros, marcó un gol y repartió cuatro asistencias. Su mayor logro llegó en la campaña 2020-21, cuando se coronó campeón de LaLiga con el Atlético de Madrid.

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