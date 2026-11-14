Armando León tendrá que esperar para tener sus primeros minutos con la Selección Mexicana

Armando León no jugará el partido de Ida en contra de Jamaica | Imago7, IG: @nkosijek

Una de las sorpresas de la convocatoria de Rafa Márquez para Nations League no jugará este sábado ante Jamaica

Armando León, el delantero del Osijek de Croacia, no estará en la convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar esta noche a Jamaica, por lo que su debut con el Tricolor tendrá que esperar.

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¿Quiénes han quedado fuera para este compromiso?

El atacante no será el único ausente para este compromiso de los Cuartos de Final de la Nations League, pues Obed Vargas, Isaías Violante, Rodrigo Huescas y Andrés Montaño no seran considerados para el encuentro.

De esta manera, Rafael Márquez afrontará el primer capítulo de la eliminatoria con los futbolistas disponibles en su plantilla y en un ambiente un tanto complicado y hóstil.

Rafa Márquez en su último entrenamiento con el Tri previo al viaje a Jamaica | IMAGO7

Una Eliminatoria más que complicada

Y es que con la obligación de conseguir un resultado favorable en Kingston que le permita acercarse a las semifinales del torneo. El Tricolor buscará imponer condiciones ante los Reggae Boyz y dar un paso importante en su camino por la Nations League.