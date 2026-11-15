La reacción del delantero mexicano quedó captada en video y evidenció la tensión que se vivió en el terreno de juego durante la goleada parcial de los caribeños

La Selección Mexicana vivió momentos de desesperación durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27, disputado en Kingston. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el reclamo de Julián Quiñones al guardameta Raúl Rangel, luego de que Jesús Gallardo marcara en propia puerta.

¿Por qué Julián Quiñones reclamó al Tala Rangel?

La molestia del atacante mexicano llegó después de una jugada que terminó por complicar todavía más al Tricolor. Tras el autogol de Gallardo, las cámaras captaron a Quiñones dirigiéndose al guardameta de Chivas, aparentemente recriminándole lo ocurrido.

El episodio reflejó el ambiente de tensión que atravesaba México, que tuvo dificultades para contener los ataques de Jamaica. El conjunto caribeño aprovechó los errores defensivos y llegó a colocarse con una ventaja de 3-0, dejando al equipo de Rafael Márquez contra las cuerdas.

¿Cuándo vuelve a jugar México contra Jamaica?

La Selección Mexicana todavía tendrá la oportunidad de buscar la remontada en el partido de vuelta de los Cuartos de Final. El encuentro se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde el Tricolor intentará revertir el resultado para conseguir su boleto al Final Four.

Jamaica y México dan fiesta de goles en Kingston | MEXSPORT