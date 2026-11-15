México se mete en problemas: Jamaica golpea, pero el Tri evita la tragedia

Jamaica celebra el gol ante México que llegó por un autogol de Gallardo | MEXSPORT

El Tricolor cayó 3-2 en Kingston en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League; el juvenil y Julián Quiñones evitaron una desventaja mayor para el equipo de Rafael Márquez

La Selección Mexicana fue vencida por 3-2 ante Jamaica en Kingston, en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League, y ahora estará obligada a remar contra corriente en el partido de vuelta.

En una noche que amenazaba con convertirse en una auténtica pesadilla para el equipo de Rafael Márquez, apareció Gilberto Mora para darle un poco de vida al Tricolor, que terminó maquillando un resultado que pudo ser todavía más escandaloso.

Un primer tiempo marcado por errores

El encuentro comenzó a complicarse para México desde el primer tiempo. Al minuto 27, Jesús Gallardo tuvo la mala fortuna de marcar en propia puerta, luego de desviar con la cabeza un centro proveniente de un tiro de esquina por el costado derecho.

La situación empeoró apenas comenzó la segunda mitad. Cuando apenas habían transcurrido 33 segundos del complemento, Renaldo Cephas aprovechó para ampliar la ventaja de Jamaica.

Mora y Quiñones 'salvan' al Tri

Jesús Gallardo volvió a convertirse en protagonista, pero de manera negativa. En 57 minutos, el lateral mexicano ya había registrado un autogol y cometido una falta dentro del área sobre Kaheim Dixon, acción que terminó por complicar todavía más el panorama del Tricolor.

Selección Mexicana desesperada ante el segundo gol de Jamaica | MEXSPORT

Después de la revisión del VAR, Jamaica tuvo la oportunidad de cobrar desde los once pasos y Richard King convirtió al minuto 63 para colocar el 3-0. México estaba viviendo una de sus noches más complicadas bajo el mando de Rafael Márquez.

Sin embargo, cuando parecía que el panorama era completamente desalentador, apareció Gilberto Mora. Al minuto 70, el juvenil mexicano encontró el camino al gol en el primer disparo a puerta de México durante el segundo tiempo.

Julián Quiñones también apareció desde el manchón penal para convertir el segundo tanto del Tricolor y llegar a siete goles con la camiseta de la Selección Mexicana:

El 3-2 dejó con vida a México, pero también evidenció las dificultades de un equipo que sigue sin encontrar regularidad. Rafael Márquez continúa sin conocer la victoria en el banquillo mexicano y tendrá que buscar una reacción inmediata para evitar que su aventura en la Nations League termine antes de tiempo.