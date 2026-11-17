El extécnico de Tigres considera que Rafael Márquez necesita mayor experiencia para tomar decisiones al frente del Tri

Robert Dante Siboldi habló sobre el complicado inicio de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y señaló que la falta de experiencia del entrenador podría ser uno de los factores que explican la ausencia de victorias en su nueva etapa con el conjunto nacional.

El estratega uruguayo, quien ha dirigido a equipos como Cruz Azul, Santos Laguna y Tigres, consideró que el proceso del 'Káiser' todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje, por lo que necesitará tiempo para consolidar su proyecto y encontrar los resultados esperados con el Tri.

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Siboldi señala la falta de experiencia de Rafa Márquez

Durante su participación en el programa Faitelson sin Censura, de TUDN, Robert Dante Siboldi aseguró que la Selección Mexicana atraviesa por una reestructuración que involucra tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

Creo que está en un proceso de reestructuración, desde los futbolistas más jóvenes, el entrenador joven, joven para el puesto, pero bueno, creo que está adquiriendo la experiencia de vivirla como entrenador

Robert Dante Siboldi en el Estadio de Chivas| IMAGO7

Asimismo, Siboldi reconoció el paso de Márquez por el Barcelona B, aunque consideró que su trayectoria en los banquillos todavía es limitada para las exigencias que representa dirigir a la Selección Mexicana. "Creo que le va a llevar un tiempo, para mí no es suficiente. Creo que necesita un periodo más de acierto y error", explicó.

¿Qué necesita Rafa Márquez para mejorar los resultados de México?

Para el entrenador campeón de la Liga MX con Santos Laguna y Tigres, uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de Rafael Márquez será adquirir mayor experiencia en la toma de decisiones, especialmente ante los distintos escenarios que pueden presentarse durante los partidos.

Siboldi explicó que los entrenadores necesitan experimentar con diferentes planteamientos para identificar qué funciona y qué debe modificarse. Desde su perspectiva, ese proceso permite perfeccionar las estrategias y desarrollar las herramientas necesarias para responder a las exigencias de cada encuentro.

Rafa Márquez y César Montes en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | IMAGO 7