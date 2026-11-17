Estadio de Rayados no lucirá patrocinios en el duelo del Tri ante Jamaica | Imago7

El encuentro ante Jamaica, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, generó una importante demanda entre los aficionados regiomontanos

La expectativa por ver nuevamente a la Selección Mexicana de futbol en Monterrey quedó reflejada en las taquillas. El encuentro ante Jamaica, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, generó una importante demanda entre los aficionados regiomontanos, al grado de que las localidades de venta general del Estadio BBVA se agotaron desde semanas antes del compromiso.

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¿Qué precios tenían los boletos?

Los precios originales de las entradas comenzaron desde los 540 pesos en zona general y alcanzaron los 5 mil 40 pesos en las localidades Club Seats. La demanda provocó que las opciones más económicas desaparecieran rápidamente y que, conforme se acercaba el partido, las alternativas para conseguir un lugar fueran cada vez más limitadas.

La expectativa también tiene un significado especial para la afición regiomontana, pues México regresa a Nuevo León para disputar un encuentro oficial después de varios años. Además, será la primera ocasión que el Tricolor dispute un partido oficial en el Estadio BBVA, un escenario que recibirá a la Selección Nacional con una asistencia estimada de 53 mil espectadores.

Estadio de Monterrey | Imago7

México con la misión de ganar

En lo deportivo, el compromiso tendrá un ingrediente adicional: México llegará con la obligación de remontar el marcador global, luego de caer 3-2 ante Jamaica en el partido de ida. El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará aprovechar la localía y el respaldo de los aficionados para conseguir su clasificación a las semifinales del certamen.

Así, el Gigante de Acero se prepara para una noche especial, con las localidades prácticamente agotadas y miles de aficionados listos para acompañar al Tricolor. Monterrey tendrá nuevamente futbol de selecciones nacionales y la oportunidad de demostrar el ambiente que puede generar cuando México juega en tierras regiomontanas.