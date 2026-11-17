La Selección Mexicana jugará un partido oficial en Monterrey después de casi dos décadas, ¿cuál fue su último juego?

El Tri buscará la remontada en el Gigante de Acero este martes ante los Reggae Boyz

Tuvieron que pasar ocho años para que la Selección Mexicana volviera a disputar un encuentro en Monterrey. Este martes 17 de noviembre de 2026, el Tricolor se reencontrará con la afición regiomontana cuando reciba a Jamaica en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

La última presentación del combinado nacional en Nuevo León ocurrió el 11 de octubre de 2018, cuando enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario. En aquella ocasión, México consiguió una victoria de 3-2 en un partido amistoso, con anotaciones de Víctor Guzmán, Henry Martín y Raúl Jiménez.

¿Cuándo fue el último partido de carácter oficial?

Sin embargo, para encontrar el último partido de carácter oficial en Monterrey es necesario retroceder todavía más: hasta el 21 de junio de 2008, cuando México goleó 7-0 a Belice en el Estadio Universitario, en el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

De esta manera, habrán transcurrido 18 años, cuatro meses y 27 días entre aquel compromiso eliminatorio y el encuentro ante Jamaica. Durante ese periodo, el Tricolor sí visitó Monterrey, pero únicamente para disputar partidos amistosos, como el de Costa Rica en 2018.

Partido de la Selección Mexicana contra Belice en el Estadio Universitario en 2008 | MEXSPORT

El regreso también tendrá un ingrediente especial: será la primera ocasión en que la Selección Mexicana Mayor dispute un encuentro en el Estadio BBVA, inmueble inaugurado en 2015 y que recibió cuatro partidos de la Copa del Mundo de 2026, aunque ninguno de ellos correspondió al combinado nacional mexicano.

Así, Monterrey volverá a ser sede de un compromiso oficial del Tricolor después de casi dos décadas, en una eliminatoria que representa mucho más que un simple regreso: México buscará ante Jamaica su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League, frente a una afición regiomontana que llevaba años esperando un partido de esta importancia.