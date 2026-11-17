México ya está en Qatar para el Mundial Sub-17, ¿cuándo serán sus partidos?

La Selección Mexicana Sub-17 en su traslado a Qatar | PAOLA HERRERA

El Tri viajó a territorio qatarí este martes y está listo para enfrentar el desafío

La Selección Mexicana Sub-17 ya se encuentra en Qatar. El combinado nacional arribó este martes 17 de noviembre a Doha, donde comenzará la última etapa de su preparación para disputar la Copa del Mundo de la categoría.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda viajó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció concentrado durante los últimos días y disputó partidos de preparación ante Australia y Costa de Marfil.

Con la llegada a territorio qatarí, el Tricolor entra en la cuenta regresiva para su presentación mundialista. México quedó ubicado en el Grupo K, junto a Rumania, Camerún y Venezuela, y tendrá su primer compromiso el próximo sábado 21 de noviembre frente al conjunto rumano, a las 9:30 horas, tiempo del centro de México (18:30 horas locales).

El encuentro se disputará en la cancha 8 del complejo deportivo Aspire Zone, en Al Rayyan. La actividad del conjunto mexicano continuará el martes 24 de noviembre, cuando se mida ante Camerún a las 7:30 horas (tiempo del centro de México), en la cancha 5 del Aspire Zone.

La Selección Mexicana Sub-17 en su traslado a Qatar | PAOLA HERRERA

Finalmente, cerrará la fase de grupos el viernes 27 frente a Venezuela, a las 10:00 horas, en la cancha 7. El objetivo será conseguir uno de los boletos a la siguiente ronda en un torneo que reúne a 48 selecciones nacionales.

México afrontará esta edición con la ilusión de conquistar su tercer título mundial Sub-17, después de los campeonatos conseguidos en Perú 2005 y México 2011. La Copa del Mundo comenzará oficialmente el 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre.

Ahora, con la delegación ya instalada en Doha, los dirigidos por Jürgen Castañeda afinan los últimos detalles antes de comenzar su aventura mundialista.