¿Eliminatoria perdida? Esta es la mala racha con la que la Selección Mexicana enfrentará a Jamaica

El Tricolor solamente ha podido remontar en dos ocasiones en 32 partidos disputados desde 2022

La Selección Mexicana enfrenta un panorama complicado en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27, después de perder 3-2 frente a Jamaica en Kingston durante la Ida de los Cuartos de Final. Más allá del resultado, la derrota dejó al descubierto una tendencia que ha acompañado al Tricolor durante los últimos años: las dificultades para conseguir victorias después de encontrarse en desventaja.

Desde enero de 2022, México ha estado abajo en el marcador en 32 partidos internacionales y solamente consiguió remontar para ganar en dos ocasiones. Durante ese periodo, el combinado nacional acumuló 21 derrotas, nueve empates y apenas dos triunfos en encuentros donde estuvo perdiendo, lo que representa una efectividad de remontada del 6.25 por ciento.

La estadística contempla partidos oficiales y amistosos ante selecciones nacionales en los que México estuvo en desventaja en algún momento, sin importar qué equipo abrió el marcador. El registro excluye enfrentamientos contra clubes y aquellos compromisos en los que el Tricolor nunca estuvo abajo en la pizarra, como ocurrió frente a Ecuador en 2025 y Bélgica en 2026.

Jugadores de Jamaica y México después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

¿Cuáles fueron las únicas dos remontadas de México desde 2022?

La primera victoria llegó el 27 de enero de 2022, precisamente frente a Jamaica, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Gerardo Martino comenzó perdiendo por un gol de Daniel Johnson, pero consiguió darle la vuelta al marcador en los últimos minutos gracias a las anotaciones de Henry Martín al 81' y Alexis Vega al 83', para llevarse el triunfo por 2-1.

La segunda remontada ocurrió el 6 de julio de 2025, durante la Final de la Copa Oro contra Estados Unidos. Chris Richards adelantó al conjunto estadounidense al minuto cuatro, pero Raúl Jiménez consiguió el empate al 27' y Edson Álvarez marcó el 2-1 definitivo al 77'. Con ese resultado, México conquistó su décimo título de Copa Oro y consiguió su segunda victoria viniendo de atrás en el periodo analizado.

Desde aquella Final, el combinado nacional volvió a presentar dificultades para revertir marcadores adversos. México acumuló nueve encuentros en los que estuvo perdiendo sin conseguir una victoria, una tendencia que también alcanzó el inicio del proceso de Rafael Márquez. Entre los antecedentes destacó el partido frente a Brasil en junio de 2024, cuando el Tricolor igualó una desventaja de dos goles, pero terminó cayendo 3-2 con una anotación en tiempo de compensación.

Alexis Vega, en aquel partido contra Jamaica en 2022 | IMAGO7

¿Qué necesita México para remontar ante Jamaica en la Concacaf Nations League?

La Selección Mexicana recibirá a Jamaica el martes 17 de noviembre en Monterrey, con la obligación de revertir el 3-2 sufrido en el primer encuentro. Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones en Kingston mantienen abiertas las posibilidades del equipo de Rafael Márquez, que buscará aprovechar el criterio de anotaciones como visitante para conseguir su clasificación al Final Four.

Con el reglamento de goles de visitante, México avanzará directamente si gana 1-0, 2-1 o por una diferencia de al menos dos anotaciones. Un triunfo por 3-2 enviaría la eliminatoria a tiempos extra, mientras que un resultado de 4-3 favorecería a Jamaica. El Tricolor intentará repetir lo conseguido ante Honduras en las ediciones 2023 y 2024 de la Liga de Naciones, cuando logró superar desventajas globales para mantenerse en la competencia.