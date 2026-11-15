¿Cuándo fue la última vez que México llegó con desventaja a casa en la Nations League?

La Selección Mexicana vivió este escenario en ocasiones anteriores ante Honduras en 2024

La Selección Mexicana tendrá que remar contracorriente para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27. Después de caer 3-2 ante Jamaica en Kingston, el Tricolor disputará la vuelta de los Cuartos de Final con la obligación de remontar el marcador en el Estadio BBVA de Monterrey, un escenario que ya ha vivido en las ediciones anteriores del torneo.

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¿Cuándo fue la última vez que méxico llegó así?’

El antecedente más reciente ocurrió precisamente en la Nations League 2024-25, cuando México también llegó con una desventaja de dos goles para el partido de vuelta. El 19 de noviembre de 2024, el conjunto nacional recibió a Honduras en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, después de perder 2-0 en San Pedro Sula.

En aquella ocasión, el equipo dirigido por Javier Aguirre consiguió revertir la eliminatoria frente a los catrachos, igualó el marcador global y obtuvo su boleto al Final Four. Posteriormente, el combinado mexicano completó su camino al conquistar el campeonato de la competencia.

México vs Honduras Liga de Campeones de la Concacaf 2024 | IMAGO7

Sin embargo, no fue la primera vez que Honduras puso contra las cuerdas al Tricolor en esta instancia. Un año antes, durante los Cuartos de Final de la edición 2023-24, México también perdió 2-0 el encuentro de ida, disputado el 21 de noviembre de 2023 en Tegucigalpa.

Para la vuelta, celebrada en el Estadio Azteca, la Selección Mexicana logró empatar el marcador global y llevó la eliminatoria hasta la tanda de penaltis, donde consiguió su clasificación. De esta manera, el equipo nacional volvió a demostrar que podía superar una desventaja en territorio mexicano.

Victoria de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

Rafa Márquez en busca de su primer triunfo

Ahora, el desafío será frente a Jamaica, que consiguió una ventaja mínima tras imponerse 3-2 en Kingston el pasado 14 de noviembre. Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones permitieron que México recortara distancias y mantuviera sus posibilidades de avanzar.

El próximo martes 17 de noviembre, el Estadio BBVA será el escenario de una nueva remontada que buscará el Tricolor. Con el antecedente favorable de las dos eliminatorias anteriores, México intentará repetir la historia y evitar una eliminación que lo deje fuera de la siguiente fase de la Nations League.