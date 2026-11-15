Después de imponerse 3-2 a la Selección Mexicana en Kingston, Jamaica ya se encuentra en camino a territorio mexicano para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final. Sin embargo, llamó la atención la logística que tuvo que implementar el conjunto caribeño para trasladar a sus futbolistas.
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La delegación jamaiquina tuvo que dividir a sus jugadores en dos grupos para realizar el viaje. El primero salió a las 7:00 horas con destino a Miami, mientras que el segundo emprendió el recorrido a las 15:00 horas, haciendo escala en Panamá.
En ambos casos, los futbolistas viajaron en vuelos comerciales. Y cada jugador tuvo que realizar personalmente su documentación y hacerse cargo de su propio equipaje, sin una operación especial para el traslado de las pertenencias del equipo.
El segundo grupo, que despegó a las 15:00 horas vía Panamá, tiene previsto arribar a Monterrey alrededor de la medianoche, donde Jamaica comenzará a preparar el encuentro de vuelta ante México.
Con la ventaja de 3-2 conseguida en casa, el conjunto caribeño buscará completar la eliminatoria en territorio mexicano y sellar su boleto a la siguiente ronda.