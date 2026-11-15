El presidente de LaLiga fijó su postura y lanzó un contundente mensaje al mandamás de los Merengues

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha salido para mandar un mensaje contundente sobre Florentno Pérez tras los constantes ataques desde el seno del Real Madrid en contra de su gestión.

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El mandamás del la Liga Española respondió a un artículo de 'El Debate' que titula: "Javier Tebas intenta justificar sus excesos agarrándose a lo que sea", y es allí que el dirigente ha tenido que hacer mención desde su cuenta de X.

¿Qué escribió Tebas?

"¿quién ataca a quién?" comienza con el desglose de la siguiente manera: "Tomás González-Martín sostiene en El Debate que un presidente de LaLiga no puede dedicarse a atacar a uno de sus socios. Para sostener su argumento, omite una parte esencial."

"las acusaciones que Florentino Pérez y los canales oficiales del Real Madrid llevan años lanzando contra LaLiga, su gestión y la integridad de la competición", catapulta Tebas.

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

Tebas resalta hechos

Es entonces que destaca hechos en contra de su dirigencia: "En las asambleas de 2023 y 2024, Florentino presentó el acuerdo con CVC como un intento de expropiar el patrimonio del Real Madrid en una nota de la Junta Directiva de 10-8-2025."

"Pues bien, dos sentencias, en primera instancia y en apelación, han avalado ese acuerdo, dando la razón a LaLiga y a los clubes adheridos: «solo 38», además "amenazó" a Laliga y CVC "con acciones judiciales de todo tipo", destaca el presidente de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | X: @Tebasjavier

Tebas continúa: "El 3 de febrero de 2025, la Junta Directiva del Real Madrid aprobó una nota que denunciaba un «sistema estructuralmente corrupto» y la «manipulación y adulteración de la competición»."