VIDEO: Marcelo sorprende a fan suyo con enfermedad terminal, esto fue lo que hizo el brasileño

Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT | MEXSPORT

El exjugador brasileño viajó a Londres para estar con uno de sus mayores fanáticos

El exfutbolista brasileño Marcelo, reconocido por su trayectoria con el Real Madrid, protagonizó un emotivo encuentro con uno de sus mayores aficionados. El exlateral viajó a Londres, Inglaterra, para conocer a Jonathan Butcher, un hombre que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que tenía entre sus principales deseos conocer personalmente al exjugador merengue.

Podría interesarte Empelotados Giovani dos Santos reaparece y las redes sociales explotan

La historia comenzó cuando Ana Clara Butcher, esposa de Jonathan, decidió contactar al brasileño para contarle la situación que atravesaba su marido. A través de un mensaje, le explicó que Jonathan era uno de sus grandes admiradores y que conocerlo representaría un momento especial en medio de su enfermedad.

Marcelo sorprende a aficionado del Real Madrid en Londres

La respuesta de Marcelo no tardó en llegar. El exjugador del Real Madrid aceptó la invitación y organizó una visita a Londres para convivir con el aficionado, quien pudo cumplir uno de sus mayores sueños gracias al gesto del brasileño.

Durante el encuentro, Marcelo convivió con Jonathan Butcher y le entregó una camiseta del Real Madrid, equipo con el que construyó gran parte de su trayectoria profesional. El regalo provocó una reacción de felicidad en el aficionado, quien pudo compartir un momento con uno de sus ídolos deportivos.

Marcelo y Messi en el partido de Real Madrid contra Barcelona en la Temporada 2014-15 de LaLiga | AP

¿Qué hizo Marcelo después de retirarse del futbol?

La visita tuvo un significado especial debido a la condición médica de Jonathan, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares y que puede provocar complicaciones graves conforme avanza.

Marcelo puso fin a su carrera como futbolista profesional después de una trayectoria en la que destacó principalmente con el Real Madrid, institución en la que se convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de su generación. Durante su paso por el conjunto español conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, incluidas cinco Champions League.