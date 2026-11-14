El ex futbolista mexicano apareció en una foto junto a sus dos hermanos

Sorpresa entre los aficionados mexicanos. Giovani dos Santos volvió a dar de qué hablar luego de reaparecer públicamente junto a sus hermanos Jonathan y Eder, en una fotografía que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que llamó la atención por el aspecto actual del exjugador de clubes como el Barcelona y el América.

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¿Cómo fue la reaparición de Gio?

El reencuentro de los hermanos dos Santos ocurrió durante una sesión de pádel, pues Jonathan publicó una foto en redes sociales junto a sus dos hermanos. Sin embargo, más allá de la postal, uno de los detalles que generó comentarios fue la apariencia de Giovani, quien lleva varios años sin tener presencia constante en la vida pública.

La imagen también dejó ver la buena relación entre los hermanos, pues Jonathan no desaprovechó la oportunidad para bromear con Gio y trolearlo por su aspecto actual, situación que provocó reacciones entre los usuarios que recordaron la etapa del exdelantero como una de las figuras del futbol mexicano.

CAPTURA DE PANTALLA

Giovani dos Santos permanece alejado del futbol profesional desde 2021, cuando disputó sus últimos encuentros con el América. Desde entonces, el exseleccionado mexicano ha mantenido un perfil discreto y ha enfocado parte de sus actividades en otros proyectos fuera del deporte.

Entre ellos destaca su incursión en la industria petrolera, donde se ha señalado su participación como socio de una empresa vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex), actividad empresarial que lo habría llevado a obtener importantes ganancias.

Giovani Dos Santos celebrando anotación ante Holanda en Brasil 2014 | MEXSPORT

Los hermanos Dos Santos, las grandes promesas de México

Durante su trayectoria, Giovani compartió diferentes etapas profesionales con Jonathan. Ambos surgieron de las fuerzas básicas del Barcelona y posteriormente coincidieron en clubes como Villarreal y LA Galaxy, además de defender los colores de la Selección Mexicana.

Ahora, después de varios años sin aparecer constantemente ante las cámaras, la fotografía familiar volvió a colocar a Giovani dos Santos en la conversación, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego que marcaron buena parte de su carrera.