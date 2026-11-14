El piloto mexicano de IndyCar recibió su certificado académico durante una visita al Texas Military Institute

El piloto mexicano Patricio 'Pato' O'Ward protagonizó un momento especial fuera de las pistas, luego de recibir oficialmente su certificado de preparatoria ocho años después de haber interrumpido sus estudios para concentrarse en su carrera dentro del automovilismo profesional.

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El regiomontano, quien actualmente compite para Arrow McLaren en la IndyCar Series, visitó las instalaciones del Texas Military Institute (TMI) Episcopal, ubicado en San Antonio, Texas, con la intención de convivir con los estudiantes y compartir algunas experiencias de su trayectoria deportiva.

Pato O'Ward en Ontario | @ArrowMcLaren

Sin embargo, durante su visita, las autoridades del instituto sorprendieron a O'Ward con la entrega de su certificado académico, un reconocimiento que había quedado pendiente desde que decidió abandonar las aulas para perseguir su objetivo de convertirse en piloto profesional.

El mexicano reaccionó con sorpresa y alegría ante el reconocimiento. Incluso, se colocó la tradicional toga y el birrete de graduación para celebrar junto a la comunidad estudiantil, que presenció un momento poco habitual en la trayectoria del automovilista.

¿Por qué Pato O'Ward dejó la preparatoria hace ocho años?

Pato O'Ward interrumpió sus estudios cuando cursaba el décimo grado, debido a que tomó la decisión de dedicar su tiempo al desarrollo de su carrera en el automovilismo. En aquel momento, el regiomontano buscaba abrirse camino en las competencias profesionales, una trayectoria que posteriormente lo llevó hasta la IndyCar.

Ocho años después, el piloto regresó a su antigua institución educativa como una de las figuras del automovilismo mexicano. Su trayectoria incluye participaciones en la IndyCar Series y experiencia en sesiones de prácticas libres de Fórmula 1, categoría en la que ha tenido oportunidades de conducir monoplazas de McLaren.

Pato O’Ward se vuelve a imponer en la IndyCar | Redes

¿Cómo consiguió Pato O'Ward su certificado de preparatoria?

La entrega del reconocimiento ocurrió durante la ceremonia conocida como Upper School Chapel, un espacio institucional en el que estudiantes de último año e invitados especiales comparten experiencias y mensajes con la comunidad educativa. O'Ward participó como ponente durante su visita al Texas Military Institute.