El delantero francés estaría llegando al tercer equipo de talacha en su carrera post retiro

André-Pierre Gignac apunta a continuar su carrera en la talacha. Luego de participar en equipos como Benarami FC y Vidusa FC, el exdelantero de Tigres volvería a las canchas para ahora participar en el futbol amateur de Puebla. De acuerdo con reportes, el equipo Doble P, conjunto que competirá en el torneo Lira Soccer, una competencia de futbol en Atlixco llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del histórico atacante.

El delantero francés, quien durante 11 años defendió los colores de Tigres en la Liga MX, será uno de los principales atractivos del certamen, debido a su trayectoria en el futbol profesional y a los logros que consiguió tanto en México como en Europa.

Gignac mantiene su carrera lejos de Tigres

Pese a anunciar su retiro del futbol profesional hace un par de meses al término del Clausura 2026, el delantero no se ha alejado del deporte. En los últimos meses se han compartido múltiples imágenes donde Gignac está compitiendo en varios eventos futboleros, entre los más destacados, los de talacha en Nuevo León.

André-Pierre Gignac en los Tigres | MEXSPORT

Esta vez, sin embargo, el delantero dejará Monterrey para competir en un nuevo torneo. De acuerdo con información del medio poblano Diario Cambio, el cuadro de futbol amateur habría amarrado el fichaje de Gignac, aunque hasta el momento, el conjunto no ha hecho oficial su participación.

La presencia del francés convertiría al torneo Lira Soccer en uno de los eventos con mayor atención de los aficionados al futbol en Atlixco, quienes podrían verlo participar en una competencia diferente a las que protagonizó durante su paso por la Liga MX.

Gignac con Jesús Dueñas en el futbol de 'la talacha' | IG:Benarami FC