El ahora analista de TUDN aclaró su relación con su excompañera en la televisora

La relación entre Valeria Marín y Marc Crosas volvió a generar conversación en redes sociales luego de que el exfutbolista decidiera hablar públicamente sobre el vínculo que mantiene con la periodista deportiva. Después de varios meses de especulaciones y señalamientos sobre una supuesta infidelidad, el analista aclaró cómo surgió su amistad con la conductora y explicó por qué su salida de TUDN representó un momento complicado para él.

La polémica comenzó luego de que Valeria Marín concluyera su etapa en TUDN durante agosto, después de formar parte de la empresa desde 2019. La periodista llegó a la televisora tras desarrollar una trayectoria profesional en Fox Sports, donde también participó en diferentes coberturas deportivas.

Su salida provocó distintas reacciones entre sus compañeros, especialmente en Marc Crosas, quien publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. En él, el exjugador de Barcelona y Cruz Azul recordó los momentos que compartieron durante su etapa laboral y destacó la cercanía que construyeron fuera de los espacios de televisión.

Valeria Marín| IG: valmarin_r

¿Por qué criticaron a Marc Crosas y Valeria Marín?

Uno de los motivos que desató los comentarios en redes sociales fue el mensaje que Marc Crosas dedicó a Valeria Marín después de que se confirmara su salida de TUDN. El analista expresó la tristeza que le provocaba dejar de compartir el foro con su compañera y recordó algunas de las experiencias que vivieron juntos.

Entre los momentos que mencionó destacó una cobertura de 45 días en Nueva York, así como el reto que compartieron de correr tres maratones. Además, Crosas hizo referencia a la evolución de su amistad, la cual, de acuerdo con sus palabras, dejó de limitarse al ámbito profesional para convertirse en un vínculo que considera familiar.

Sin embargo, las muestras de cariño y admiración expresadas por el exfutbolista provocaron una serie de comentarios y especulaciones. Algunos usuarios señalaron que entre ambos podía existir una relación sentimental y llegaron a relacionar esos rumores con la situación personal de la periodista y su esposo, Julián. Incluso, en redes sociales circularon versiones que apuntaban a que la salida de Marín de la televisora habría estado relacionada con un supuesto conflicto personal derivado de su cercanía con Crosas.

Marc Crosas y Val Marín, en TUDN | IG: @marccrosas

¿Qué dijo Marc Crosas sobre su relación con Valeria Marín?

Ante los señalamientos que surgieron después de la despedida de la periodista, Marc Crosas decidió abordar el tema durante su participación en el podcast Sabor a Futbol, de iHeartRadio.

En la conversación, el analista explicó que Valeria Marín fue una persona importante para él durante una de las etapas más complicadas de su vida. También recordó que coincidieron durante los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando atravesaba el final de una relación sentimental.

Marc Crosas y Val Marín, en TUDN | IG: @marccrosas

"En el tema de Val, al final yo tengo una relación, Val me ayudó mucho en el momento probablemente más complicado de mi vida. Estábamos en los Juegos Olímpicos de Tokio, yo estaba terminando en el final de mi relación, estaba muy muy muy mal y ella estaba, no empezando, pero ya llevaba tiempo con Julián. Yo creo que nunca he llorado tanto como en la boda de Val, pero he llorado por felicidad...

"Un día me dice 'ya renuncié'. Pues es un golpe muy duro para mí que haya gente que no lo entiende... (el problema), no lo tiene ni Val, ni lo tengo yo por poder declarar ese amor abiertamente y ese respeto y esa admiración por una mujer", aseguró el exfutbolista.