Kosovo e Israel igualaron 0-0 en su compromiso de la UEFA Nations League, en un encuentro que terminó sin anotaciones y que dejó a ambas selecciones con un punto. El partido formó parte de la actividad de este sábado 14 de noviembre, jornada en la que también se programaron enfrentamientos de distintas selecciones europeas.

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Futbol

España vs Inglaterra: horario y canales de transmisión del duelo de UEFA Nations League

La actividad de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con partidos como Noruega ante Gales, Portugal frente a Dinamarca y Rumania contra Polonia.

Resultados y partidos de la UEFA Nations League

  • Kosovo 0-0 Israel (finalizado)

  • Georgia vs. Hungría — 11:00 horas

  • Noruega vs. Gales — 11:00 horas

  • Austria vs. Irlanda — 13:45 horas

  • Portugal vs. Dinamarca — 13:45 horas

  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — 13:45 horas

  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — 13:45 horas

  • Rumania vs. Polonia — 13:45 horas