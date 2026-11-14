Kosovo e Israel igualaron 0-0 en su compromiso de la UEFA Nations League, en un encuentro que terminó sin anotaciones y que dejó a ambas selecciones con un punto. El partido formó parte de la actividad de este sábado 14 de noviembre, jornada en la que también se programaron enfrentamientos de distintas selecciones europeas.
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La actividad de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con partidos como Noruega ante Gales, Portugal frente a Dinamarca y Rumania contra Polonia.
Resultados y partidos de la UEFA Nations League
Kosovo 0-0 Israel (finalizado)
Georgia vs. Hungría — 11:00 horas
Noruega vs. Gales — 11:00 horas
Austria vs. Irlanda — 13:45 horas
Portugal vs. Dinamarca — 13:45 horas
Irlanda del Norte vs. Ucrania — 13:45 horas
Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — 13:45 horas
Rumania vs. Polonia — 13:45 horas