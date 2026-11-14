La campeona del mundo recibe en el Metropolitano a Jude Bellingham y compañía

Las actividades de la UEFA Nations League continúan. La Selección de España recibe a Inglaterra en el duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Fase de Grupos. El duelo con sede en el Riyadh Metropolitano está programado para el domingo 15 de noviembre, el cual tendrá inicio a las 13:45 (hora centro de México) y que estará disponible por las pantallas de Sky Sport.

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¿Cómo llega España?

La actual campeona del mundo regresa a casa como el actual líder del Grupo C, además de hacerlo como el único invicto de su zona, sumando un total de cinco triunfos en cinco partidos en la Nations League, aunado al liderato, España cuenta con la imponente marca de 14 goles a favor y solo cinco en su contra.

En sus últimos cinco partidos del torneo, la Furia Roja logró derrotar a: Inglaterra (2-3), Croacia (4-1), Chequia (3-1), nuevamente a Croacia (1-2) y su triunfo más reciente fue ante Chequia el pasado jueves 12 de noviembre con un marcador de dos goles a cero.

Inglaterra vs España UEFA Nations League | AP

¿Cómo llega Inglaterra?

El conjunto de Thomas Tuchel no llega tan alejado del cuadro español, pues en las primeras cinco fechas suman cuatro triunfos y únicamente una derrota, la cual se la proporcionó España en el mítico estadio de Wembley.

La Selección de Inglaterra cayó 2-3 ante el campeón del mundo, derrotó en calidad de visitante 0-2 a Chequia, goleó 0-7 a Croacia también como visitante, nuevamente derrotó 3-0 a los checos y en su más reciente compromiso se impuso a los croatas, esta vez con un marcador de 2-1.

Harry Kane en la Selección de Inglaterra | AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

El Estadio de Wembley vivió uno de los mejores partidos de la Nations League en la primera jornada. El combinado inglés recibió a la España de Luis de la Fuente en un partido que en la previa ya prometía ser entretenido. Con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal, la dos veces campeona del mundo se impuso pese a los tantos de Anthony Gordon y Harry Kane.

¿Cuándo y dónde ver el España vs Inglaterra?

FECHA: Domingo 15 de noviembre

HORA: 13:45 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid

TRANSMISIÓN: SKY Sports