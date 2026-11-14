Jugadores de la Selección Mexicana en festejo | IMAGO 7

La UEFA Nations League y la Selección Mexicana se roban las pantallas

La Fecha FIFA detiene a las ligas de todo el mundo, pero el futbol internacional toma la batuta. Luego de poco más de un mes las selecciones nacional se roban el foco de atención, arrancando con los equipos del viejo continente y la UEFA Nations League; posteriormente México y Estados Unidos harán lo propio con la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Termina la Fase de Grupos de la UEFA

Desde muy temprano la competencia del balompié europeo arranca las actividades con la jornada 5 de la Fase de Grupos. Países como Noruega, Portugal, Austria, Dinamarca y Polonia tendrán sus últimas oportunidades de superar la primera etapa del torneo

Georgia vs Hungría - 11:00 (hora centro de México)

Noruega vs Gales - 11:00 (hora centro de México)

Austria vs Irlanda - 13:45 (hora centro de México)

Portugal vs Dinamarca - 13:45 (hora centro de México)

Irlanda del Norte vs Ucrania - 13:45 (hora centro de México)

Suecia vs Bosnia y Herzegovina - 13:45 (hora centro de México)

Rumanía vs Polonia -13:45 (hora centro de México)

Portugal celebra ante Noruega en la J4 de la Nations League | AP

México y Estados Unidos vuelven a la actividad

Luego de una compleja primera convocatoria, Rafel Márquez y la Selección Mexicana se medirán ante Jamaica en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Por su parte, el conjunto de las barras y las estrellas harán lo propio ante su similar de Haití.

Haití vs Estados Unidos - 15:30 (hora centro de México)

Jamaica vs México - 18:00 (hora centro de México)

Entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO7

La Liga MX y la Liga Femenil también tendrán movimientos

Pese al parón de Fecha FIFA, los campeonatos del balompié mexicano tendrán un par de partidos clave para la rama varonil como la femenil. El primer compromiso será el juego pendiente entre los Rayados de Monterrey ante los Bravos de Juárez, partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

Por su parte, la Liga Femenil vivirá dos de los cuatro partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. Las Amazonas de Tigres reciben a Pumas con la ventaja en el global de 3-2. Por su parte, las Chivas reciben a las Bravas de Juárez luego de un empate a cero goles en el primer duelo.

Monterrey vs Bravos - 17:00 (hora centro de México)

Tigres vs Pumas - 17:00 (hora centro de México)

Chivas vs Juárez - 21:06 (hora centro de México)