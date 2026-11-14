Frenkie de Jong es baja de la Selección de Países bajos; esto fue lo que pasó

Frenkie de Jong en el partido de la Selección de Países Bajos contra Japón | AP

El futbolista del Barcelona abandonó la concentración debido a problemas musculares

Malas noticias para Xavi Hernández y su cuerpo técnico. Luego de una gran exhibición ante la Selección de Grecia y ganar por goleada 7-0, el equipo de los Países Bajos sufrirá una importante baja para el resto de la Fecha FIFA. Frenkie de Jong no estará disponible debido a molestias físicas, por lo que dejará la concentración del equipo.

¿Qué le pasó a de Jong?

La selección de los Países Bajos mandó un comunicado, en este se lee que el futbolista del FC Barcelona sufrió algunas ‘molestias leves’, mismas que se presentaron tras el duelo ante los griegos. Ante esta situación, el mediocampista optó por retirarse para no agravar los malestares y evitar una lesión mayor.

Los malestares sufridos por el mediocampista comenzaron una vez que finalizó el duelo ante Grecia, partido donde el futbolista tuvo una breve aparición, pues fue sustituido tras el final del primer tiempo.

Frenkie de Jong en el partido de la Selección de Países Bajos contra Japón | AP

Con los reportes de su salida de la Selección es probable que el cambio al medio tiempo lo haya realizado Xavi por los mismos malestares, por lo que seguramente no quiso exponer su futbolista, aunque al final lo terminó perdiendo para el resto de la Fecha FIFA.

Con la salida de Frankie, el combinado de la ‘Oranje’ tendrá que disputar su último partido de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League ante Alemania sin uno de sus capitanes y uno de sus futbolistas principales.

Frenkie de Jong en el partido de la Selección de Países Bajos contra Japón | AP

¿Cómo luce el panorama para Países Bajos?

Con una última jornada por jugarse, el conjunto de Xavi Hernández comenzó a dejar atrás las dudas de su nueva era y empezó a dar más respuestas de cara a su futuro. Actualmente el conjunto de la Naranja Mecánica suma un total de 11 puntos y ocupa la primera posición del Grupo B.

Sin embargo, para la última jornada aún pelearán por mantener el puesto, pues aunque militan como líderes tanto Alemania como Grecia aún pueden alcanzarlo; ambas selecciones van por debajo con ocho unidades, es decir, solo tres puntos menos.