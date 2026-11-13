El técnico mexicano Javier Aguirre volvió a colocarse en el centro de la polémica dentro del balompié español luego de ser señalado directamente por Real Madrid TV. Tras el reciente compromiso ante el Valencia, el canal oficial de la institución merengue arremetió contra el planteamiento táctico del "Vasco", acusándolo de recurrir sistemáticamente a un exceso de faltas e interrupciones para frenar el juego ofensivo del cuadro blanco.
¡Efecto Mourinho! Real Madrid elimina la plaga de lesiones y blinda su plantilla en la temporada
Los señalamientos emitidos desde la televisora del club apuntan a que el estilo de Aguirre se caracteriza por llevar los encuentros al límite del reglamento cada vez que enfrenta al conjunto madridista. En su análisis posterior al encuentro, subrayaron que el estratega azteca prioriza el roce físico y el corte constante de ritmo para neutralizar a las figuras del Real Madrid dentro del futbol de LaLiga.
¿Qué antecedentes recordó Real Madrid TV sobre Javier Aguirre en España?
Para sustentar sus críticas sobre la postura del entrenador mexicano en los banquillos ibéricos, el medio oficial del club blanco hizo un repaso histórico de sus enfrentamientos previos:
Recordaron con especial énfasis los duelos disputados durante sus etapas al frente del Atlético de Madrid y del Mallorca, asegurando que en ambos proyectos mantuvo el mismo libreto de intensidad elevada y constante fricción ante los merengues.
Como suele ocurrir en las emisiones de la cadena del club, las críticas hacia el sistema defensivo de Aguirre estuvieron acompañadas de cuestionamientos hacia el criterio arbitral por permitir la reiteración de infracciones sobre los atacantes madridistas.