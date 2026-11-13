En el ojo del Real Madrid: Dura crítica contra Javier Aguirre tras el duelo ante Valencia

Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

El canal oficial del conjunto merengue señaló al estratega mexicano de plantear partidos sumamente físicos

El técnico mexicano Javier Aguirre volvió a colocarse en el centro de la polémica dentro del balompié español luego de ser señalado directamente por Real Madrid TV. Tras el reciente compromiso ante el Valencia, el canal oficial de la institución merengue arremetió contra el planteamiento táctico del "Vasco", acusándolo de recurrir sistemáticamente a un exceso de faltas e interrupciones para frenar el juego ofensivo del cuadro blanco.

Los señalamientos emitidos desde la televisora del club apuntan a que el estilo de Aguirre se caracteriza por llevar los encuentros al límite del reglamento cada vez que enfrenta al conjunto madridista. En su análisis posterior al encuentro, subrayaron que el estratega azteca prioriza el roce físico y el corte constante de ritmo para neutralizar a las figuras del Real Madrid dentro del futbol de LaLiga.

¿Qué antecedentes recordó Real Madrid TV sobre Javier Aguirre en España?

Para sustentar sus críticas sobre la postura del entrenador mexicano en los banquillos ibéricos, el medio oficial del club blanco hizo un repaso histórico de sus enfrentamientos previos:

Valencia fue derrotado ante el Real Madrid por 3-0 | AP

Recordaron con especial énfasis los duelos disputados durante sus etapas al frente del Atlético de Madrid y del Mallorca, asegurando que en ambos proyectos mantuvo el mismo libreto de intensidad elevada y constante fricción ante los merengues.