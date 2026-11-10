El 'Vasco' Aguirre se dice tranquilo a pesar del empate sin goles | valenciacf.com

El conjunto ‘Che’ venció 6-0 al Tavernes y con ello el mexicano logró su victoria más abultada a nivel de clubes

Javier Aguirre consiguió una victoria de 6-0 con el Valencia frente al Tavernes, en la primera ronda de la Copa del Rey, un resultado que ha quedado como uno de los históricos dentro de su carrera como DT.

Y es que, nunca antes había conseguido una victoria con seis tantos de diferencia al frente de un club, por lo que el resultado en el torneo copero se convirtió en su mayor goleada a nivel de equipos, superando registros que había conseguido durante sus anteriores experiencias en el futbol español.

Javier Aguirre en el Estadio Mestalla previo al duelo ante Real Madrid | AP

¿Cuál era la mayor golea en clubes?

Uno de esos antecedentes se remonta a su etapa con el Atlético de Madrid, cuando dirigía al conjunto rojiblanco en LaLiga. Ante el Almería el equipo de Aguirre consiguió un triunfo por 6-3 en abril de ese mismo año.

En cuanto a nivel de selecciones, con Egipto en 2018, el mexicano consiguió una victoria de 6-0 frente a Níger, durante las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

Abrazo de Álvaro Fidalgo con el 'Vasco' Aguirre después de su salida | Imago7

Aquel resultado se mantiene como una de las mayores goleadas de su trayectoria y con esta nueva goleada ha empatado su mejor resultado en partidos directos en su historial como DT, ahora en clubes.

A lo largo de su recorrido como entrenador, el mexicano ha dirigido en España, México, Japón y distintos escenarios internacionales, acumulando experiencias que le han permitido construir una trayectoria de varias décadas.

Valencia avanza en la Copa del Rey

Ahora, desde el banquillo valencianista, suma otra cifra a su historial, esta vez con una goleada que quedará registrada entre sus resultados más destacados y que le ayuda al ánimo del equipo para los siguientes partidos.

Mientras tanto, ahora el Valencia buscará seguir avanzando luego de sellar su pase a la segunda ronda de esta competición que conforme avancen las series más complicado será, debido a los rivales que llegarán con mayor jerarquía.