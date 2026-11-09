El entrenador fue autocrítico tras sumar apenas cinco puntos de 15 posibles con el cuadro de Mestalla y reconoció que su llegada no ha dado los resultados esperados

Javier Aguirre no atraviesa su mejor momento al frente del Valencia. Luego de la derrota por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, el entrenador mexicano reconoció que su llegada al conjunto español no ha generado el impacto esperado y admitió que los resultados están lejos de las expectativas que tenía cuando asumió el cargo.

El Vasco acumula apenas cinco puntos de 15 posibles en sus primeros cinco encuentros como entrenador del conjunto che, con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. Estos números han complicado el panorama del equipo en LaLiga, donde continúa en la pelea por alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso de Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna, Aguirre reconoció que esperaba sumar al menos un par de puntos más y aceptó que, pese al trabajo realizado en los entrenamientos, todavía no encuentra la fórmula para transformar las mejorías futbolísticas en victorias.

Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

Javier Aguirre admite que no ha existido el 'efecto Aguirre' en Valencia

"Los resultados no me favorecen, no ha habido efecto Aguirre. Aguirre trabaja en campo, buscando buenos resultados y en el campo hay progreso, pero no se traduce en resultados, que es lo que interesa. Hay que ganar", declaró el estratega mexicano, quien fue contundente al reconocer que su equipo necesita comenzar a sumar de manera inmediata.

El entrenador de 67 años también dejó una de las frases más llamativas de su comparecencia al admitir que comienza a quedarse sin argumentos para explicar la falta de resultados. "Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable", señaló el Vasco, quien recordó que únicamente ha conseguido una victoria desde su llegada al banquillo valencianista.

Pese a este panorama, Aguirre aseguró que observa avances en el funcionamiento colectivo y defendió el compromiso de sus futbolistas. Además, restó importancia a las declaraciones de José Mourinho, quien después del enfrentamiento en Mestalla aseguró que sus jugadores eran superiores a los del Valencia. El mexicano explicó que mantiene una buena relación con el portugués y que sus palabras no afectaron al vestuario.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con Valencia | X: @valenciacf

Valencia buscará reaccionar en la Copa del Rey ante Tavernes

Con la necesidad de recuperar confianza, Valencia enfrentará este martes 10 de noviembre al Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único que se disputará en Mestalla. El encuentro representa una oportunidad para que los dirigidos por Javier Aguirre vuelvan a ganar y consigan avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Finalmente, el Vasco dejó claro que no piensa adelantarse a los próximos compromisos y que su prioridad es trabajar partido a partido. Después del enfrentamiento copero, Valencia deberá concentrarse nuevamente en LaLiga, donde visitará al Rayo Vallecano con la obligación de mejorar sus resultados y comenzar a reflejar en la clasificación los avances que el entrenador asegura observar dentro del campo.