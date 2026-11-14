Marc Cucurella se sincera con la personalidad de Mourinho: esto dijo de su DT

El lateral español resaltó que es muy diferente a la imagen que muchos tienen de él

Marc Cucurella habló sobre su entrenador, en el Real Madrid, José Mourinho y reveló algo que muchos no conocen del portugués. El campeón con España resaltó que es una muy buena persona, diferente a la imagen que se tiene de él.

“El verdadero José Mourinho es muy diferente de la imagen que se tiene de él. Está muy cerca de nosotros, es una persona muy buena, le gusta hablar con nosotros y bromear con nosotros", destacó el futbolista en una entrevista con Cope.

Asimismo mencionó la obediencia de su parte y la de sus compañeros ante las indicaciones que el DT solicite: “Pero, por supuesto, él es el jefe y haremos lo que diga."

José Mourinho en el banquillo del Real Madrid | AP

Cucurella revela a quién considera el mejor jugador del Real Madrid

Cucurella fue preguntado sobre a quién considera como el mejor jugador actualmente en el Real Madrid y contrario a lo que muchos hubieran pensado el jugador se decantó por un nombre con pocos reflectores.

"Te podría decir los típicos. Te podría decir Mbappé, Bellingham, Courtois me parece muy top. Pero te voy a decir uno que a mí me gusta mucho, que creo que pasa un poco desapercibido, que es Arda Güler. Me gusta", destacó.

Arda Guler sacando un tiro sobre el marco de Joan García | AP

Puntualizó que el toque del turco muestra algo especial al equipo: "Me parece que cuando él juega, tipo, jugamos diferente. Y me gusta porque tiene la cara esa de niño y tal, pero luego juega mucho, tiene mucha calidad, en los entrenos se le nota y tal, me gusta."

¿Qué hace Arda Güler en el equipo?

"Me parece que cuando él está en el campo, el equipo juega mejor, tenemos más juego asociativo. Al final juega de extremo, pero se mete mucho por dentro" aseveró sobre su compañero.

"Y la verdad que es como de, quizás, los que menos conocidos son, en el sentido de todo el mundo cuando te pregunta por el Madrid te pregunta por los típicos. Pues yo es como el que más me ha sorprendido", insistió.