Bernardo Silva asume la capitanía tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección: "Es normal que haya un ambiente de tristeza"

El mediocampista del Real Madrid reconoció el dolor del vestuario en la primera convocatoria sin el histórico delantero

La Selección de Portugal vive un momento histórico y emotivo al disputar su primera convocatoria tras el anuncio del retiro internacional de Cristiano Ronaldo. Al asumir oficialmente el brazalete de capitán para encabezar esta nueva etapa del combinado luso, el mediocampista del Real Madrid, Bernardo Silva, describió la ausencia del legendario atacante como un momento triste para todo el país y el vestuario, luego de compartir concentración con él durante más de una década.

Es normal que haya un ambiente de tristeza, Cristiano Ronaldo ha estado 23 años con la selección

A sus 32 años, Silva reconoció el enorme vacío que deja el máximo goleador histórico de selecciones tras dos décadas de liderazgo en el futbol internacional, señalando que ahora corresponde a los elementos de mayor jerarquía guiar a las nuevas generaciones bajo la dirección técnica de Jorge Jesus.

"Es un proceso natural. Tuve el placer de jugar con Cristiano aquí, en la selección, durante 12 años. Siempre fue nuestro capitán y, ahora que Cristiano se ha despedido de la selección, nos toca a los más veteranos o experimentados ayudar a los más jóvenes a mantener el compromiso y esta cultura de trabajo en el vestuario. Personalmente, me entristece, porque fue un honor y un orgullo compartir vestuario con él", confesó el nuevo capitán.

¿Cómo afrontará Portugal la presión mediática sin Cristiano Ronaldo en la cancha?

Más allá del impacto anímico que genera la partida de una figura que marcó época con 146 goles en 234 partidos internacionales, el nuevo líder del vestuario luso aseguró que el grupo cuenta con el temple necesario para absorber las exigencias de la afición y los medios:

Portugal en la Nations League l AP

Silva admitió que el ambiente en las gradas será distinto, pues la mayoría de los aficionados acudía a los partidos exclusivamente para ver al cinco veces ganador del Balón de Oro.