La Selección de Portugal protagonizó un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo durante su enfrentamiento contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League. Los futbolistas del combinado luso saltaron al terreno de juego utilizando camisetas con el número 7, en reconocimiento a la trayectoria del histórico delantero, quien anunció el final de su etapa con el equipo nacional.
Jorge Jesus rompe el silencio sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: "le pedí que siguiera"
El Estadio Municipal de Braga fue el escenario de una ceremonia dedicada al exjugador del Real Madrid. Además de los integrantes de la selección, los niños que acompañaron a los futbolistas durante la salida protocolaria también portaron camisetas con el dorsal que Ronaldo utilizó a lo largo de su carrera internacional.
Los aficionados portugueses participaron en el reconocimiento con un mosaico en las gradas que incluyó la frase "Obrigado Capi7ao", un mensaje de agradecimiento al capitán que incorporó su emblemático número. La celebración continuó durante el encuentro, cuando los seguidores dedicaron una ovación al delantero.
Uno de los momentos más destacados del homenaje ocurrió al minuto 7 del enfrentamiento contra Dinamarca, cuando los aficionados presentes en el estadio se pusieron de pie para aplaudir a Cristiano Ronaldo. El gesto estuvo relacionado directamente con el número que identificó al atacante durante su trayectoria con la selección.
¿Quién será el nuevo 7 de la Selección Portuguesa?
Portugal jugará su próximo partido de UEFA Nations League ante Dinamarca, en el que se podrá conocer al nuevo dorsal 7 de Las Quinas. Sin embargo, de acuerdo con información de A Bola, quien portará el número ante los daneses será Carlos Forbs, aunque de manera provisional.
El mismo medio asegura que el número será heredado en su totalidad a Rafael Leão, quien a lo largo de su trayectoria en el conjunto ibérico ha usado el dorsal 17. Pese a que se llegó a pensar en retirar la histórica casaca, las normativas UEFA lo impiden.
Los números de Cristiano Ronaldo en Portugal
Uno de los principales récords de Cristiano Ronaldo fue convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones con 146 anotaciones. En septiembre de 2021 superó la marca del iraní Ali Daei y posteriormente amplió su ventaja sobre otros futbolistas como Lionel Messi, quien acumulaba 126 tantos con Argentina. Además, el portugués registró diez hat-tricks, 28 dobletes y dos partidos en los que consiguió cuatro goles.
El atacante también estableció la marca de 234 partidos internacionales, cifra que alcanzó después de participar en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas. Otro de sus registros fue haber marcado al menos un gol con Portugal durante 23 años naturales consecutivos, desde 2004 hasta 2026, una muestra de su permanencia como referente ofensivo del conjunto nacional.