VIDEO: así fue el impresionante tifo con el que Portugal le rindió homenaje a Cristiano Ronaldo

Además, los jugadores lusitanos salieron a la cancha con el número 7 del Bicho

La Selección de Portugal protagonizó un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo durante su enfrentamiento contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League. Los futbolistas del combinado luso saltaron al terreno de juego utilizando camisetas con el número 7, en reconocimiento a la trayectoria del histórico delantero, quien anunció el final de su etapa con el equipo nacional.

El Estadio Municipal de Braga fue el escenario de una ceremonia dedicada al exjugador del Real Madrid. Además de los integrantes de la selección, los niños que acompañaron a los futbolistas durante la salida protocolaria también portaron camisetas con el dorsal que Ronaldo utilizó a lo largo de su carrera internacional.

Los aficionados portugueses participaron en el reconocimiento con un mosaico en las gradas que incluyó la frase "Obrigado Capi7ao", un mensaje de agradecimiento al capitán que incorporó su emblemático número. La celebración continuó durante el encuentro, cuando los seguidores dedicaron una ovación al delantero.

Uno de los momentos más destacados del homenaje ocurrió al minuto 7 del enfrentamiento contra Dinamarca, cuando los aficionados presentes en el estadio se pusieron de pie para aplaudir a Cristiano Ronaldo. El gesto estuvo relacionado directamente con el número que identificó al atacante durante su trayectoria con la selección.

Jugadores de Portugal previo al partido ante Dinamarca | AP

¿Quién será el nuevo 7 de la Selección Portuguesa?

Portugal jugará su próximo partido de UEFA Nations League ante Dinamarca, en el que se podrá conocer al nuevo dorsal 7 de Las Quinas. Sin embargo, de acuerdo con información de A Bola, quien portará el número ante los daneses será Carlos Forbs, aunque de manera provisional.

El mismo medio asegura que el número será heredado en su totalidad a Rafael Leão, quien a lo largo de su trayectoria en el conjunto ibérico ha usado el dorsal 17. Pese a que se llegó a pensar en retirar la histórica casaca, las normativas UEFA lo impiden.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Eurocopa 2016 | AFP

Los números de Cristiano Ronaldo en Portugal

Uno de los principales récords de Cristiano Ronaldo fue convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones con 146 anotaciones. En septiembre de 2021 superó la marca del iraní Ali Daei y posteriormente amplió su ventaja sobre otros futbolistas como Lionel Messi, quien acumulaba 126 tantos con Argentina. Además, el portugués registró diez hat-tricks, 28 dobletes y dos partidos en los que consiguió cuatro goles.