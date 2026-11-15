Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en el partido ante Jamaica | IMAGO 7

El Tri disputará el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica

La Selección Mexicana se encuentra con vida luego de terminar la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League con un 3-2 ante Jamaica y ahora tendrá que volver a Monterrey para jugar la Vuelta el próximo 17 de noviembre.

Los dirigidos por Rafa Márquez tendrán que hacer pesar la localía en territorio mexicano este martes en el Estadio de Rayados para avanzar a las Semifinales, de lo contrario consumaría su primer gran fracaso.

¿Cómo fue la Ida en Jamaica?

La Selección Mexicana fue vencida por 3-2 ante Jamaica en Kingston y todo comenzaría con un autogol de Jesús Gallardo en los primeros minutos, luego de desviar con la cabeza un centro proveniente de un tiro de esquina por el costado derecho.

Todavía Rafa Márquez no llegaba a su banquillo tras el medio tiempo cuando, apenas habían transcurrido 33 segundos del complemento, Renaldo Cephas aprovechó para ampliar la ventaja de Jamaica.

Jamaica celebra el gol ante México que llegó por un autogol de Gallardo | MEXSPORT

Jesús Gallardo volvió a convertirse en protagonista ahora con una falta dentro del área: Jamaica tuvo la oportunidad de cobrar desde los once pasos y Richard King convirtió al minuto 63 para colocar el 3-0.

Pero aparecía la reacción mexicana con Gilberto Mora como héroe, el juvenil mexicano encontró el camino al gol en el primer disparo a puerta de México durante el segundo tiempo, esto al minuto 70.

Julián Quiñones anotó desde el manchón penal para convertir el segundo tanto del Tricolor, y llegar a siete goles con la camiseta de la Selección Mexicana, tras una jugada desarrollada por Morita y un penal sobre Santiago Sandoval.

Gilberto Mora celebra con Julián Quiñones con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué necesita México para avanzar?

El gol de visitante es un factor. Al haber conseguido dos anotaciones en Kingston, el combinado nacional cuenta con una ventaja en caso de que el marcador global termine empatado. Esto significa que, si el marcador global termina igualado, avanzará el equipo que haya conseguido más anotaciones fuera de casa.