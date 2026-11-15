Menos de cinco mil aficionados se dieron cita en Kingston para el encuentro de ida de los Cuartos de Final

La Selección Mexicana se encontró con un escenario muy distinto al que suele enfrentar cuando juega como visitante. Para el compromiso ante Jamaica, correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, las tribunas del estadio lucieron prácticamente vacías, con menos de cinco mil aficionados presentes.

A pesar de tratarse de un encuentro oficial de un torneo de Concacaf y de una eliminatoria importante para ambos combinados, la respuesta del público jamaicano fue escasa. El inmueble presentó una imagen desoladora, lejos de lo que se esperaría para un partido de esta relevancia.

Además de la baja entrada, las condiciones del terreno de juego fueron favorables para la práctica del futbol, pues la cancha se encontraba en muy buen estado y no había presencia de lluvia. La temperatura rondaba los 27 grados centígrados, aunque la humedad alcanzaba el 86 por ciento.

Jamaica llegó sin varias de sus principales figuras ante México

Los Reggae Boyz no contaron con la mayoría de sus futbolistas importantes para este compromiso. Entre las ausencias destacaron Andre Blake, Kevon Lambert, Tyreece Campbell, Kasey Palmer e Isaac Hayden, nombres que representaban bajas importantes para el conjunto caribeño.

Por su parte, México presentó una base cercana a su once habitual, aunque sin Raúl Jiménez, en un encuentro en el que el Tricolor partía como favorito.

Santiago Giménez peleando el balón en el México vs. Jamaica | MEXSPORT

Jamaica sorprendió y venció 3-2 a México en Kingston

Pese a las condiciones previas, la Selección Mexicana no pudo aprovechar el escenario y terminó cayendo 3-2 frente a Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Nations League.

El encuentro se complicó para el equipo mexicano cuando Jesús Gallardo marcó un autogol al minuto 27. Apenas comenzado el segundo tiempo, Renaldo Cephas amplió la ventaja de los locales y, al 63', Richard King convirtió desde el punto penal para colocar el 3-0.

Cuando parecía que México sufriría una derrota todavía más abultada, Gilberto Mora apareció al minuto 70 para descontar. Posteriormente, Julián Quiñones convirtió un penalti y puso el 3-2 definitivo.