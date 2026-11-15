¿Qué necesita México para avanzar sobre Jamaica en la Nations League?

Selección Mexicana desesperada ante el segundo gol de Jamaica | MEXSPORT

Después de perder 3-2 en Kingston, la Selección Mexicana está obligada a conseguir un triunfo en Monterrey

La Selección Mexicana se metió en problemas después de caer 3-2 frente a Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Rafael Márquez llegó a estar abajo por tres anotaciones, pero los tantos de Gilberto Mora y Julián Quiñones le permitieron mantenerse con vida en la eliminatoria.

Ahora, el Tricolor tendrá que buscar la remontada en casa, cuando reciba a los Reggae Boyz en el partido de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

Aunque México necesita ganar, existe un factor que puede resultar determinante: el gol de visitante. Al haber conseguido dos anotaciones en Kingston, el combinado nacional cuenta con una ventaja en caso de que el marcador global termine empatado.

¿Qué resultados necesita México para clasificar ante Jamaica?

De acuerdo con el reglamento de la Concacaf Nations League, el primer criterio de desempate en los Cuartos de Final es el gol de visitante. Esto significa que, si el marcador global termina igualado, avanzará el equipo que haya conseguido más anotaciones fuera de casa.

Estos son los escenarios para México:

Si gana 1-0 o 2-1: México clasificará directamente a las semifinales, pues empataría el marcador global y tendría más goles de visitante que Jamaica.

Si gana 3-2: La eliminatoria terminará empatada tanto en el marcador global como en goles de visitante, por lo que se disputarán tiempos extra.

Si gana por dos o más goles de diferencia: El Tricolor avanzará directamente, sin importar cuántos goles consiga Jamaica.

Si gana por un gol y Jamaica marca tres o más tantos: El conjunto caribeño avanzará por el criterio de goles de visitante.

Si empata o pierde: México quedará eliminado de la competencia.

Por ejemplo, un triunfo mexicano por 4-3 dejaría el global 6-6, pero Jamaica tendría tres goles de visitante contra los dos del Tricolor, por lo que los Reggae Boyz conseguirían la clasificación.

Jamaica y México dan fiesta de goles en Kingston | MEXSPORT

¿Qué se juega México ante Jamaica en la Nations League?

Además del boleto a las semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League 2027, esta eliminatoria tiene otro premio importante: la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Los cuatro equipos que superen los Cuartos de Final conseguirán su boleto al torneo, mientras que las selecciones eliminadas tendrán que disputar las preliminares para intentar conseguir su lugar.