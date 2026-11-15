¿Santiago Giménez es la solución del Tri? Sus números con México ponen en duda su contundencia

El delantero del Porto volvió a quedarse sin marcar ante Jamaica y acumula una prolongada sequía en competiciones oficiales con la Selección Mexicana

Santiago Giménez recibió nuevamente la responsabilidad de comandar la ofensiva de la Selección Mexicana, ante la ausencia de Raúl Jiménez por lesión, pero su titularidad ante Jamaica no terminó con la falta de contundencia ante el arco rival que arrastra con el Tricolor. El atacante disputó 71 minutos en la derrota por 3-2 en Kingston y, aunque tuvo dos remates a portería, no consiguió vencer al guardameta rival.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre si el delantero del Porto debe ser considerado la solución para los problemas ofensivos de México. Sus números muestran una diferencia entre lo que ha conseguido en el futbol de clubes y lo que ha producido con la camiseta nacional, especialmente cuando se trata de competiciones oficiales.

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Santiago Giménez y su sequía goleadora en competiciones oficiales con México

El último gol de Santiago Giménez en un torneo oficial con la Selección Mexicana llegó en la Final de la Copa Oro 2023, cuando marcó ante Panamá y le dio el campeonato al conjunto nacional. Desde entonces, el atacante ha disputado encuentros de Nations League, Copa América, Copa Oro y Mundial sin volver a celebrar una anotación.

Antes del partido ante Jamaica, el Bebote acumulaba 18 apariciones consecutivas sin marcar en competiciones oficiales. La derrota en Kingston extendió esa racha a 19 encuentros, una estadística que refleja la dificultad que ha tenido para trasladar su capacidad goleadora al escenario internacional.

Santiago Giménez ante Jamaica | MEXSPORT

En el desglose de sus participaciones en torneos, sus dos anotaciones aparecen en la Copa Oro 2023, competencia en la que disputó seis partidos. Posteriormente, se fue sin goles en la Nations League 2023-24, la Copa América 2024, la Nations League 2024-25, la Copa Oro 2025 y el Mundial de 2026.

La falta de contundencia también se refleja en sus números generales. En sus 40 partidos más recientes con México, previos al encuentro ante Jamaica, registró tres goles y dos asistencias en mil 721 minutos. En ese periodo realizó 47 disparos, 19 de ellos a portería, y desperdició 18 ocasiones claras de gol.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Cómo le va a Santiago Giménez con el Porto?

El presente de Giménez con su equipo también forma parte de la discusión. Durante la temporada 2026-27, el delantero registra dos goles y una asistencia en ocho partidos oficiales con el Porto, aunque ha tenido una participación limitada, con 208 minutos disputados.

Sus anotaciones llegaron ante Casa Pia, en la Primeira Liga, y Académico de Viseu, en la Copa de la Liga. Además, aportó una asistencia frente al Napoli en la Champions League, en el encuentro que terminó con victoria de los portugueses por 4-1.

En su presentación más reciente con México, ante Jamaica, Giménez tuvo dos disparos a portería, pero no pudo convertir. Salió de cambio al minuto 71 y dejó su lugar a Jesús Corona.